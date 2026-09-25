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Aleksiću 40 godina zatvora zbog ubistva maturanta: Maksimalna kazna za zločin u Drnišu

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25.09.2026 14:55

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Алексићу 40 година затвора због убиства матуранта: Максимална казна за злочин у Дрнишу
Foto: Facebook / DalmacijaDanas

Ubica iz Drniša, Kristijan Aleksić (50), osuđen je danas, 25. septembra, na 40 godina zatvora zbog ubistva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca.

Sud ga je proglasio krivim za sva tri djela iz optužnice: teško ubistvo izvedeno na podmukao način, kao i neovlašteno posjedovanje, izradu i nabavljanje vatrenog oružja i eksplozivnih materija.

Izrečena mu je maksimalna kazna od 40 godina zatvora, u koju se uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru, a oduzeto mu je i svo pronađeno oružje i municija.

Pored toga, Aleksić je dužan da porodici ubijenog isplati odštetu od 50.000 evra i nadoknadi sve troškove vještačenja, prevoza žrtve, medicinskog vještačenja i obdukcije.

Jezivi detalji sa suđenja

Više od tri sata trajalo je ročište na kojem su se mogli čuti užasni detalji o tome kako je maturant Luka Milovac ubijen. Ubica je pred zamjenikom Županijskog državnog tužioca hladnokrvno izjavio kako mu je „vani bilo živjeti kao u paklu, a u zatvoru mu je deset puta bolje“.

Inače, Aleksiću ovo nije prvi boravak iza rešetaka. Već je odslužio dvanaestogodišnju zatvorsku kaznu zbog brutalnog ubistva 22-godišnje djevojke Marijane Sučević, koje je počinio 1994. godine u Primorskom Docu.

Najgore što se moglo čuti u sudnici jeste detalj sa snimka ispitivanja pred DORH-om u kojem je, iako kriv i potpuno svjestan da je po drugi put ubio mladu osobu, izjavio kako mu nije žao ubijenog, tek njegove pokojne majke. Prema navodima samog ubice iz optužnice, zločin u Drnišu pripremao je mjesecima. Aleksić je u svom svjedočenju priznao kako je improvizovano vatreno oružje – jednocijevni pištolj koji ispaljuje metalne kuglice – izradio potpuno samostalno u svojoj kući.

Planirao ubistvo bez svjedoka

Toliko je bio detaljan da je znao da je s izradom oružja počeo u podne, a završio kasno naveče. Bio je svjestan svog statusa u rodnom gradu te da su mu šanse za ubistvo male, došao je na ideju kako mu žrtva mora prići sama i upasti u zamku. Njegov izbor bio je nepoznati dostavljač hrane, maturant koji je kobnog 19. maja pristao odnijeti s kolegom picu na ubičinu adresu.

Lukine zadnje trenutke opisao je ubica. Kazao je kako mu je pucao u prsa, te kako je mladić pao na terasu. Ubičin tadašnji plan nije ostvaren do kraja jer je, naime, priznao da je htio ubiti i drugog mladića koji je bio u Lukinoj pratnji, i to vojničkim nožem.

Vojni nož s oštricom dugom 17 centimetara bio mu je pripremljen u drugoj ruci, spreman za trenutak kada eliminiše prvog mladića. Planirao je ubiti obojica kako ne bi ostavio svjedoke koji bi ga mogli identifikovati prije nego što pobjegne s mjesta zločina. Lukin kolega je u paničnom strahu, vidjevši ranjenog prijatelja kako pada na terasu, uspio pobjeći u mrak i izbjeći sigurnu smrt te odmah alarmirati policiju.

Bjekstvo i pokušaj zametanja traga

Ubica je potom mirno uzeo unaprijed spakovanu torbu s najnužnijim ličnim stvarima i lijekovima te pobjegao.

Cijelu noć i dan trajala je potraga za Aleksićem, koji je čak i taj dio pomno osmislio, naime, a trag je pokušao zametnuti policijskim psima jer se odjeću mazao uljem, prenosi „24 sata“.

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Tagovi :

Drniš

Ubistvo

Kristijan Aleksić

Luka Milovac

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