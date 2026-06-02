Prijava protiv vlasnika picerije: Ubijeni maturant u Drnišu nije smio da radi

Protiv poslodavca kod kojeg je radio 19-godišnji Luka Milovac, maturant ubijen 16. maja u Drnišu dok je dostavljao picu, podnijet je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Državni inspektorat prijavio je poslodavca jer je Milovca, kojeg je usmrtio Kristijan Aleksić, zaposlio tokom trajanja školske godine, što je protivzakonito, piše Net.hr.

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Tragedija se dogodila prije zvaničnog završetka nastave za maturante, što je ključan podatak.

Naime, prema Zakonu o tržištu rada, redovni učenici smiju da rade isključivo tokom školskog raspusta, i to posredstvom učeničkih servisa. To znači da poslodavac kod kojeg je 19-godišnji Luka radio nije mogao legalno da ga angažuje, bez obzira na to što je mladić bio punoljetan.

Podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka

Državni inspektorat (DIRH) potvrdio je da je obavio nadzor i da je protiv poslodavca, zbog utvrđenih nepravilnosti, podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred sudom.

"Inspekcija rada Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor kod poslodavca kod kojega je tragično stradali učenik obavljao poslove dostave, između ostalog, i na okolnost povremenog rada redovitog učenika izvan odmora... te je na temelju utvrđenog činjeničnog stanja protiv poslodavca pokrenut prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga nadležnom sudu, među ostalim, i zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz čl. 5.a st. 1. Zakona o tržištu rada, kažnjivog po čl. 94. st. 2. u vezi st. 1. toč. 1. istog Zakona", navode iz DIRH-a, prenosi Index.hr.

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Poslodavcu prijeti visoka kazna

Pomenute odredbe člana 94, na koje se poziva DIRH, odnose se na novčane kazne. U Zakonu o tržištu rada stoji da će poslodavac koji koristi rad učenika van školskog raspusta, kao i onaj koji to čini bez zaključenog ugovora o povremenom radu, biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 6.630 do 13.270 evra.