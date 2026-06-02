Logo
Large banner

Osuđenik u crnogorskom zatvoru osumnjičen za silovanje zatvorenika

Autor:

ATV
02.06.2026 18:34

Komentari:

0
Осуђеник у црногорском затвору осумњичен за силовање затвореника
Foto: Unsplash

Dvadesetdvogodišnji V.B. iz Podgorice, koji izdržava kaznu u podgoričkom zatvoru Spuž, osumnjičen je za silovanje 53-godišnjeg osuđenika.

Nakon prijave koju je žrtva podnijela zaposlenima u ovoj ustanovi, policija je sprovela istragu i protiv osumnjičenog podnijela krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Обезбјеђење претукло младића

Gradovi i opštine

Snimljen haos ispred diskoteke: Obezbjeđenje bez milosti tuklo mladića

Kako navode iz crnogorske Uprave policije, i osumnjičeni i oštećeni nalaze se na izdržavanju zatvorske kazne u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Krivično djelo je prijavljeno Odjeljenju bezbjednosti Danilovgrad 22. maja nakon čega su policijski službenici, po nalogu nadležnog tužioca, identifikovali V.B. kao osumnjičeno lice.

Полиција ФБиХ

Hronika

Jedna osoba povrijeđena u sudaru motora i putničkog automobila

Sumnja se da je V.B. silovanje izvršio u noći između 20. i 21. maja u sobi jednog od paviljona.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Silovanje

Zatvor

osuđenik

Podgorica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Društvo

Prilika za mlade u Srpskoj da osvoje do 1.000 KM

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

U Sarajevu uhapšene dvije osobe zbog pokušaja ubistva

2 h

0
Полиција опколила објекте Радоја Звицера: Акција траје сатима

Region

Policija opkolila objekte Radoja Zvicera: Akcija traje satima

3 h

0
Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.

Svijet

Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција опколила објекте Радоја Звицера: Акција траје сатима

Region

Policija opkolila objekte Radoja Zvicera: Akcija traje satima

3 h

0
Саво Минић вјежба

Region

Minić dizao tegove: 100 kilograma iz čučnja - VIDEO

4 h

0
Нема на море камионић препријечио пут

Region

"Nema na more": Kamionom blokirao ulicu u Hvaru

9 h

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Region

Bijela kuća nominovala nove ambasadore: Ko bi mogao u Srbiju, Crnu Goru, Bugarsku, Moldaviju

10 h

0

  • Najnovije

19

39

Prijava protiv vlasnika picerije: Ubijeni maturant u Drnišu nije smio da radi

19

38

Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

19

34

Proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih škola

19

27

Putin traži veću zaštitu ruskog jezika, previše je latinice

19

25

Mladi poludjeli za mini penzijama - o čemu je tačno riječ

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner