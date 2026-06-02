Osuđenik u crnogorskom zatvoru osumnjičen za silovanje zatvorenika

Dvadesetdvogodišnji V.B. iz Podgorice, koji izdržava kaznu u podgoričkom zatvoru Spuž, osumnjičen je za silovanje 53-godišnjeg osuđenika.

Nakon prijave koju je žrtva podnijela zaposlenima u ovoj ustanovi, policija je sprovela istragu i protiv osumnjičenog podnijela krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Kako navode iz crnogorske Uprave policije, i osumnjičeni i oštećeni nalaze se na izdržavanju zatvorske kazne u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Krivično djelo je prijavljeno Odjeljenju bezbjednosti Danilovgrad 22. maja nakon čega su policijski službenici, po nalogu nadležnog tužioca, identifikovali V.B. kao osumnjičeno lice.

Sumnja se da je V.B. silovanje izvršio u noći između 20. i 21. maja u sobi jednog od paviljona.

(SRNA)