Dramatičan snimak napada: Medvjed jurio ljude, ima povrijeđenih

Medvjed je u utorak povrijedio četiri osobe u stambenom području Fukušime na sjeveroistoku Japana.

Riječ je o najnovijem u nizu napada koji se događaju u dijelu zemlje gdje medvjedi posljednjih godina sve češće ulaze u naseljena područja, piše "Euronjuz".

Napad u fabričkom krugu

Nakon dojave iz fabrike Fukušima Stil Vorks o napadu na dvojicu zaposlenih, policija i vatrogasci odmah su izašli na teren u četvrti Sasakino. Snimak sa nadzorne kamere prikazuje crnog medvjeda kako juri zaposlenog blizu ulaza.

Dok muškarac u dvadesetim godinama pokušava da pobjegne, medved ga obara na zemlju. Životinja je potom ušla u fabrički kompleks i povrijedila drugog radnika, muškarca u šezdesetim godinama.

Medvjed je zatim napao i treću osobu, zaposlenog druge kompanije, takođe muškarca u šezdesetim godinama. Vatrogasna služba grada Fukušime saopštila je da je povrijeđena i osamdesetogodišnja žena iz susjedstva.

Trojica muškaraca zadobila su lakše, a žena umjerene povrede, ali niko nije životno ugrožen.

Potraga i strah među stanovnicima

Do utorka popodne medvjed još nije bio uhvaćen. Vjeruje se da se nalazi unutar kompleksa druge kompanije, koji je opkolila policija.

Dvije obližnje škole su zatvorene, uključujući Osnovnu školu Noda, koja je nastavu organizovala onlajn i uputila upozorenje građanima da ''izbjegavaju nepotrebne izlaske i ostanu na bezbjednom''.

Napad je uznemirio stanovnike i probudio sjećanja na prošlu godinu, kada je zbog napada medvjeda na sjeveru zemlje bila angažovana i vojska.

Rekordan broj napada

U prefekturi Akita prošle godine napadnuto je više od 60 ljudi, od kojih je četvoro preminulo.

Prema podacima japanskog Ministarstva životne sredine, 2025. godina bila je rekordna sa više od 230 napada medvjeda u kojima je život izgubilo 13 osoba.

Stručnjaci navode da se sve češći upadi rastuće populacije medvjeda događaju u regionima čije stanovništvo ubrzano stari i smanjuje se, dok je sve manje ljudi obučenih za lov na ove životinje.

Odgovor vlasti i savjeti za bezbjednost

Japanska vlada je u martu procijenila da populacija medvjeda broji oko 57.800 jedinki i usvojila plan upravljanja koji predviđa sistematsko smanjenje njihovog broja.

Planom je predviđeno da se u narednih pet godina broj opštinskih službenika zaduženih za kontrolu medvjeda utrostruči na 2.500, dok će broj zamki za medvjede biti udvostručen.

Nedavno su medvjedi primijećeni i u zapadnim predgrađima Tokija, zbog čega su službenici parkova postavili dodatne zamke i putem društvenih mreža upozorili građane.

Vlada je pojačala kampanju informisanja javnosti, pozivajući planinare i berače pečuraka da prate obavještenja o viđenjima medvjeda i izbjegavaju boravak na otvorenom rano ujutru i uveče, kada su ove životinje najaktivnije.

U priručniku Ministarstva životne sredine navodi se da u susretu sa medvjedom ne treba paničiti, već se polako povlačiti bez okretanja leđa i trčanja.

U slučaju napada, kao krajnja mjera preporučuje se da osoba legne na stomak, sklupča se i rukama zaštiti vrat.

''Cilj je izbjeći smrtonosnu povredu'', navodi se u priručniku.