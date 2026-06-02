Маленој Анастасији Кочић потребна помоћ

АТВ
02.06.2026 19:08

Анастасија Кочић
Хуманитарно удружење " Мали Анђео" покренуло је хуманитарну акцију за осмогодишњу Анастазију Кочић из Орашја, код Брчког.

Анастасија од самог рођења води тешку животну борбу, а позивом на број 17166 донирате 2 КМ.

Дјевојчица је прошла кроз више сложених медицинских захвата, укључујући операцију затварања спина бифиде, као и уградњу ВП шанта због накупљања течности у мозгу.

"Због свог здравственог стања, Анастазија данас не може ходати нити говорити. Свакодневно пролази кроз чак пет катетеризација, што је додатно излаже честим инфекцијама и упалама. Њена лијева нога је деформисана и захтијева континуиране физикалне терапије и лијечење, најчешће у иностранству", стоји у објави.

Из Удружења појашњавају да је захваљујући подршци хуманих људи, већ учињен велики корак, купљен је аутомобил и омогућени су одласци на рехабилитације, што је, како наводе, од огромног значаја за Анастазијин напредак.

"У наредном периоду планирано је и прилагођавање стамбеног простора, посебно опремање купатила, како би јој се олакшали свакодневни услови живота, као и наставак лијечења", наводи се у објави.

Истичу да је број 17166 јединствен за сва три мобилна оператера у Босни и Херцеговини.

Донације су могуће и путем рачуна:

Број рачуна: 5520002009328582 Банка: Адико Банка Прималац: Хуманитарно удружење "Мали Анђео" Сврха уплате: За Анастазију

Уплате из иностранства:

ИБАН: БА3955200020062114139 СВИФТ: ХААББА2Б Прималац: Хуманитарно удружење "Мали Анђео" Сврха уплате: За Анастазију.

