Казне до 1.000 КМ за родитеље који одбијају вакцинацију

Аутор:Теодора Беговић
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Због пада имунизације, Инспекторат Републике Српске одлучио је да уведе оштрије мјере према родитељима који не вакцинишу дјецу.
У случају да се родитељи стриктно противе вакцинацији и након опомене Инспектората, против родитеља се подиже прекршајна пријава, након чега се у случај укључује суд.
Законом о заштити становништва од заразних болести прописано је 10 редовних вакцина. Вакцинација се може одгодити једино ако дијете није у стању у том тренутку примити вакцину из здравствених разлога. Александра Тољружић, мајка шестогодишњег дјетета, истиче да и уколико дијете пред упис у школу није примило све вакцине, то може да уради без чекања и компликација.
„Мој син Павле није примио једну од вакцина коју је требало примити. Примио је ММР вакцину, али ону вакцину која је на реду послије те није примио. Када смо дошли на систематски преглед пред упис у први разред, докторица је установила да је он у могућности да прими ту вакцину, вакцинисали смо га одмах и није било никаквих проблема“, рекла је родитељ Александра Тољружић.
Проблем настаје када родитељ стриктно одбије вакцинацију, након чега слиједи казна и судски поступак. Инспекторат Републике Српске у току ове године послао је опомену за вакцинацију за 160 родитеља, од чега је 40 родитеља изричито одбило вакцинацију.
„Сам закон је прописао казне у распону од 100 до 1.000 КМ за родитеља/старатеља који одбије вакцинацију дјетета, с тим што инспектор има надлежност да изриче само ону најнижу законом прописану казну“, рекла је портпарол у Инспекторату Републике Српске Душанка Николић.
Највећи проблем када је ријеч о паду обухвата вакцинације је с МРП вакцином, која штити, између осталог, од морбила. За колективни имунитет потребно је да обухват буде преко 95 одсто, а код нас је 55 одсто. Други, али значајно мањи проблем је са пентаксим вакцином, која штити од дифтерије, тетануса, великог кашља и дјечије парализе.
„Немамо замјену за вакцинацију, односно имунизацију. Вакцинација нам служи да ми заразне болести држимо под контролом на врло једноставан начин – тако што дјеци подижемо имунитет. Мој савјет је да вакцинишете дјецу“, изјавила је педијатар Дијана Божић Кошчица.
Дјеца која без оправданог здравственог разлога нису примила вакцине које су биле обавезне по календару, не могу се уписати у предшколске и школске установе.
„Уколико дијете није комплетно вакцинисано, а педијатар није издао препоруку за боравак у колективу, ми не потписујемо уговор, иако је дијете прошло на конкурсу, без потврде да је примило све вакцине“, рекао је директор Центра за предшколско васпитање и образовање Петар Јокановић.
Љекари сматрају да је вакцина највеће достигнуће медицине. Болести које су прије однијеле много живота, данас пролазе са много лакшим исходом. Истичу да је неопходно да вакцинишемо дјецу, како не бисмо дошли у ситуацију да дође до епидемије заразне болести.
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