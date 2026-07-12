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Ужас у дискотеци у Бангкоку: Избио пожар, најмање 27 особа погинуло

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 22:14

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Ужас у дискотеци у Бангкоку: Избио пожар, најмање 27 особа погинуло
Фото: X

Најмање 27 особа је страдало, а више десетина је повријеђено у стравичном пожару који је у ноћи између недјеље и понедјељка захватио популарни бар у Бангкоку, главном граду Тајланда.

Према наводима тајландских власти, трагедија је добила још стравичније размјере након што је велики број гостију остао заробљен у тоалетима објекта док су у паници покушавали да побјегну од ватрене стихије.

До пожара је дошло у популарном ноћном клубу „Rong Beer Na Lat Phrao“, који се налази у округу Чатучак и важи за једно од најпознатијих и најпосјећенијих мјеста за изласке у овом дијелу града.

Премијер Тајланда Анутин Чарнвиракул обратио се новинарима на мјесту несреће и потврдио да је живот изгубило најмање 27 особа, док се десетинама повријеђених указује медицинска помоћ.

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Локалне власти саопштиле су да су ватрогасне екипе брзо изашле на терен, а било им је потребно 35 минута тешке борбе са ватром како би пламен коначно ставиле под контролу.

Премијер Чарнвиракул додао је да су надлежне службе и даље на терену, те да је истрага о тачном узроку овог катастрофалног пожара још увијек у току.

(Кликс)

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Тагови :

Пожар Бангкоку бар

трагедија

ватра

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