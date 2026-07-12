САД опет удариле по Ирану, Техеран гађао Кувајт?

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска данас је извела нове нападе на иранске војне циљеве у близини Ормуског мореуза.
Позивајући се на америчког званичника, новинар Аксиоса Барак Равид објавио је на друштвеној мрежи Икс да су мете напада били ракетни и противваздухопловни системи, као и мањи бродови који припадају иранској Револуционарној гарди (ИРГЦ), преноси Индекс.
Додао је да су напади изведени на више локација око стратешки важног пловног пута, и то приближно сат времена прије него што је званичник дао изјаву.
Ирански медији извијестили су о новим експлозијама на јужној обали у близини Ормуског мореуза, након таласа ноћних америчких напада.
⚡️The U.S. has struck Iranian targets near the Strait of Hormuz— NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026
Axios journalist Barak Ravid, citing a Pentagon source, reported that the United States has launched another attack on Iran.
“A senior U.S. official told me that about an hour ago, the U.S. military carried out… https://t.co/7E8hHLgynw pic.twitter.com/ErlhBwGhkm
Новинска агенција Тасним пренијела је да је до детонација дошло у лучком граду Бандар Абасу и недалеко од острва Кешм у Персијском заливу.
Државна новинска агенција ИРНА извијестила је о „непријатељским нападима“ у Бандар Абасу, гдје су се узастопне експлозије чуле у неколико дијелова града. Према наводима, погођена подручја у којима се налазе војни објекти тренутно су предмет истраге.
Провладина новинска агенција Мехр пренијела је да је на Кешму погинуо шеф телекомуникација покрајине Хормозган, иако у почетку није било јасно када је тачно страдао. Наводно је на острво упућен ради поправке телекомуникационе инфраструктуре. Мехр наводи да су још два радника повријеђена.
Извори из Кувајта тврде да је Иран извео изненадни напад на америчке ракетне системе земља–земља АТАЦМС распоређене у Кувајту, при чему су три балистичке ракете наводно погодиле циљеве.
Агенција „Мехр њуз“ објавила је да је Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) извела напад на америчке јединице које управљају ракетним системима у Кувајту. Ипак, ирански медији ове наводе за сада третирају као „гласине“ и нису их званично ни потврдили ни демантовали.
Iran attacked Kuwait, striking three northern border posts and a Kuwait Oil Company offshore drilling platform with a drone, injuring one worker, the Kuwaiti military said.— Visegrád 24 (@visegrad24) July 12, 2026
🇰🇼 pic.twitter.com/Ls6MflEIXW
Према истим наводима, Иран је раније гађао бродове Ратне морнарице САД који су ушли у иранску зону контроле унутар Ормуског мореуза.
🇰🇼 BREAKING: Kuwaiti sources say Iran carried out a surprise attack on ATACMS ground-to-ground missile systems in Kuwait, with 3 missiles directly impacting the site. pic.twitter.com/dCZHdJO1mp— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 12, 2026
Као одговор на тај потез, Сједињене Америчке Државе покренуле су нападе на положаје за лансирање дронова и противбродских ракета на јужној обали Ирана.
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