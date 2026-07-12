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САД опет удариле по Ирану, Техеран гађао Кувајт?

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 21:09

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САД опет удариле по Ирану, Техеран гађао Кувајт?

Америчка војска данас је извела нове нападе на иранске војне циљеве у близини Ормуског мореуза.

Позивајући се на америчког званичника, новинар Аксиоса Барак Равид објавио је на друштвеној мрежи Икс да су мете напада били ракетни и противваздухопловни системи, као и мањи бродови који припадају иранској Револуционарној гарди (ИРГЦ), преноси Индекс.

Детаљи напада

Додао је да су напади изведени на више локација око стратешки важног пловног пута, и то приближно сат времена прије него што је званичник дао изјаву.

Ирански медији извијестили су о новим експлозијама на јужној обали у близини Ормуског мореуза, након таласа ноћних америчких напада.

Новинска агенција Тасним пренијела је да је до детонација дошло у лучком граду Бандар Абасу и недалеко од острва Кешм у Персијском заливу.

У почетку није било детаља о узроку експлозија

Државна новинска агенција ИРНА извијестила је о „непријатељским нападима“ у Бандар Абасу, гдје су се узастопне експлозије чуле у неколико дијелова града. Према наводима, погођена подручја у којима се налазе војни објекти тренутно су предмет истраге.

Провладина новинска агенција Мехр пренијела је да је на Кешму погинуо шеф телекомуникација покрајине Хормозган, иако у почетку није било јасно када је тачно страдао. Наводно је на острво упућен ради поправке телекомуникационе инфраструктуре. Мехр наводи да су још два радника повријеђена.

Иран ударио по Кувајту

Извори из Кувајта тврде да је Иран извео изненадни напад на америчке ракетне системе земља–земља АТАЦМС распоређене у Кувајту, при чему су три балистичке ракете наводно погодиле циљеве.

Агенција „Мехр њуз“ објавила је да је Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) извела напад на америчке јединице које управљају ракетним системима у Кувајту. Ипак, ирански медији ове наводе за сада третирају као „гласине“ и нису их званично ни потврдили ни демантовали.

Према истим наводима, Иран је раније гађао бродове Ратне морнарице САД који су ушли у иранску зону контроле унутар Ормуског мореуза.

Као одговор на тај потез, Сједињене Америчке Државе покренуле су нападе на положаје за лансирање дронова и противбродских ракета на јужној обали Ирана.

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Тагови :

Иран

Америка

Ормуски мореуз

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