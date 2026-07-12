Logo

Више десетина вјерника пјешачило до Павлове пећине код Требиња на Свету литургију

Аутор:

Бојан Носовић
12.07.2026 21:31

Коментари:

0
Више десетина вјерника пјешачило до Павлове пећине код Требиња на Свету литургију
Фото: ATV

Више десетина вјерника прешло је неколико километара преко брда како би присуствовало Светој литургији у Павловој пећини код Требиња, једном од најзначајнијих духовних мјеста у Херцеговини.

Свету архијерејску литургију служио је Његово преосвештенство епископ захумско-херцеговачки и приморски Димитрије, уз саслужење свештенства Епархије захумско-херцеговачке и приморске. Литургији су присуствовали бројни вјерници из Требиња и других крајева Херцеговине, који су до пећине стигли пјешке, прелазећи неколико километара захтјевним планинским стазама.

Вјерници пјешачили на Свету литургију
Вјерници пјешачили на Свету литургију

Међу присутнима био је и градоначелник Требиња Мирко Ћурић који је заједно са вјерним народом присуствовао богослужењу.

Павлова пећина
Павлова пећина

Окупљање у Павловој пећини представља дугогодишњу традицију и свједочи о очувању духовне баштине Херцеговине.

Литургија у Павловој пећини
Литургија у Павловој пећини

Према предању, у овој пећини проповиједао је Свети апостол Павле, због чега ово мјесто заузима посебно мјесто у вјерском животу православних вјерника и сваке године окупља велики број поклоника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

литургија

СПЦ

Коментари (0)

Више из рубрике

"Ускоро Општи колективни уговор"

Друштво

"Ускоро Општи колективни уговор"

2 ч

0
Казне од 300 КМ до 15.000 КМ за спорна обиљежја на гробљима

Друштво

Казне од 300 КМ до 15.000 КМ за спорна обиљежја на гробљима

3 ч

0
Истрага о концерту у „Енигми“ открива низ спорних детаља: Криминално обезбјеђење, утаја пореза и незаконит наступ

Друштво

Истрага о концерту у „Енигми“ открива низ спорних детаља: Криминално обезбјеђење, утаја пореза и незаконит наступ

6 ч

10
Спремите се за нови топлотни талас: Температуре и до 35 степени

Друштво

Спремите се за нови топлотни талас: Температуре и до 35 степени

7 ч

0

  • Најновије

23

08

Елек смијењен са свих функција

22

14

Ужас у дискотеци у Бангкоку: Избио пожар, најмање 27 особа погинуло

22

05

Недељко Елек смијењен с мјеста директора Сарајево гаса

22

02

ФИФА: Утакмице текућег Мундијала гледало више навијача него претходна два заједно!

21

57

Ајатолах Моџтаба Хамнеи најавио освету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима