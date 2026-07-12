Више десетина вјерника пјешачило до Павлове пећине код Требиња на Свету литургију

Аутор:Бојан Носовић
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Више десетина вјерника прешло је неколико километара преко брда како би присуствовало Светој литургији у Павловој пећини код Требиња, једном од најзначајнијих духовних мјеста у Херцеговини.
Свету архијерејску литургију служио је Његово преосвештенство епископ захумско-херцеговачки и приморски Димитрије, уз саслужење свештенства Епархије захумско-херцеговачке и приморске. Литургији су присуствовали бројни вјерници из Требиња и других крајева Херцеговине, који су до пећине стигли пјешке, прелазећи неколико километара захтјевним планинским стазама.
Међу присутнима био је и градоначелник Требиња Мирко Ћурић који је заједно са вјерним народом присуствовао богослужењу.
Окупљање у Павловој пећини представља дугогодишњу традицију и свједочи о очувању духовне баштине Херцеговине.
Према предању, у овој пећини проповиједао је Свети апостол Павле, због чега ово мјесто заузима посебно мјесто у вјерском животу православних вјерника и сваке године окупља велики број поклоника.
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