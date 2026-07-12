Казне од 300 КМ до 15.000 КМ за спорна обиљежја на гробљима

Аутор:Весна Азић
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Мјеста сјећања више неће бити мјеста величања НДХ. Од заставе са првим бијелим пољем на шаховници, усташког симбола у облику латиничког слова „У“ , ознака ханџар дивизије, па све до поздрава "За дом спремни".
Укратко- сва обиљежја, натписи и симболи који промовишу усташку, нацистичку и фашистичку идеологију- мораће бити уклоњени са гробаља у Републици Српској. Тако, између осталог прописују усвојене допуне Закона о гробљима и погребној дјелатности.
"Казне се крећу од 300 КМ до 15.000 КМ у зависности од тежине и врсте повреде овог Закона. Жалбе могу да подносе сва правна и физичка лица. На основу њих одјељења у чијој су надлежности комунални послови, излазе на терен и утврђују има ли основа на основу пристиглих жалби", рекао је Војан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Довољна ће бити иницијатива грађанина, удружења или институције да надлежни покрену поступак. Прије коначне одлуке локална заједница мора прибавити мишљење Републичког центра за истраживање рата, а када је ријеч о гробљима вјерских заједница и Републичког секретаријата за вјере. У СНСД-у кажу да су допуне логичан наставак Резолуције о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола.
"Боримо се против тих идеологија и забрањујемо заправо било какве елементе од величања и промовисања, па до симбола", каже Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Дјелимично задовољни и у Народном фронту. Све је почело, како кажу прије годину дана након њихове иницијативе. Повод је био усвојени Закон о гробљима у Хрватској којим се, како кажу, сатанизује постојање српског народа. Циљ је заштита српске постојаности и опстанка у Републици Српској.
"Дјелимично кажем због тога што се односи на гробља и спомен обиљежја унутар гробаља, а не и изван. Што значи да поред путева, саобраћајница и других јавних површина овај закон то не третира. Врло брзо у правној регулативи може доћи до проблема. Подржавамо дакле и овакав закон", рекао је Жељко Дубравац, посланик Народног фронта у Народној скупштини Републике Српске.
У Хрватској се већ примјењује нови Закон о гробљима. Донесен на инсистирање Домовинског покрета, с циљем уклањања споменика и обиљежја која хрватске власти сматрају симболима "великосрпске агресије", каже Саво Штрбац. Тврди да су прве посљедице већ видљиве - поједине српске породице саме уклањају спомен-обиљежја, страхујући од високих казни и рушења гробова.
"И запријетили су у закону са великим казнама ко то сам не уклони, да ће морати сносити све трошкове, и онда су људи у страху да ће им порушити те споменике и да ће морати сами плаћати велике трошкове, почели сами да уклањају, неколико биста рецимо уклонили су који су тог рата постављени", рекао је Саво Штрбац, директор Информационо-документационог центра "Веритас" .
Са појединачних гробних мјеста скидају ћирилицу. Скидају све оно што они сматрају да вријеђа. Ми то нисмо тако радили, кажу иницијатори овог закона. Задовољни су што ће угледати свјетлост дана. Све оно што велича нацизам, фашизам, усташтво, а налази се у кругу гробаља на територији Републике Српске, мора се уклонити. Поставили су себи и нови задатак - а то је да се у наредном периоду пронађе начин за забрану и уклањање спорних обиљежја и ван гробаља.
"А у ствари то су симболи српства нашег народа, нације, а не да неког вријеђања. Они то раде, каже, ми смо гледали да донесемо овај другачији закон који ће у ствари ово уклонити, дабоме да ово мора бити одговор. Јер српски народ константно шути, повија се, прашта, не замјера се и на крају нам се историја понавља. Значи, морамо једном имати прави одговор да наша дјеца не доживе оно што смо доживјели ми у прошлости", каже Милован Гагић, предсједник Предсједништва БОРС-а.
Подршка стиже и из Србије. Заштита и очување историјског памћења - обиљежја страдали, не смије бити питање дневне политике. Трајна је то обавеза свих институција.
"На удару је српски народ. Чак им сметају им гробље и писмо. То показује озбиљан комплекс који имају. Ми не лијечимо комплексе. То није наш посао. Наш посао је да пробамо да заштитимо оно што можемо. Та Декларација која је усвојена у Парламенту Српске показује једну озбиљност државе. Показује наше мишљење о томе које је засновано на међународном праву", каже Стевица Деђански, политички аналитичар.
Нови закон не доноси само забране. За његово кршење предвиђене су и новчане казне. Управе гробаља које дозволе постављање спорних обиљежја могу бити кажњене од пет до 15 хиљада марака. Одговорна лица до 1.500 КМ. Казне чекају и грађане. Од 300 до 1.500 КМ платиће они који без одобрења постављају или мијењају надгробне споменике супротно закону.
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