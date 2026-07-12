Прије само пар дана играо на Мундијалу: Појавиле се нове информације и теорије о смрти фудбалера

Аутор:АТВ редакција
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Јужноафрички фудбал потресла је трагична вијест пошто је репрезентативац Џејден Адамс (25) пронађен мртав у предграђу Кејптауна, свега неколико дана након завршетка наступа репрезентације Јужне Африке на Свјетском првенству.
Адамс је био један од важнијих играча селекције током турнира и наступио је у прве три утакмице, док је у одлучујућем мечу против Канаде, послије којег је Јужна Африка елиминисана, остао на клупи. Посебну пажњу сада привлаче снимци из свлачионице након побједе над Јужном Корејом, када су саиграчи славили историјски пласман у наредну фазу, док је Адамс сједио сам, замишљен и одвојен од остатка екипе.
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Током Свјетског првенства везиста Мамелоди Сандаунса доживио је велики породични губитак. Непосредно пред меч са Чешком сазнао је да му је преминула бака, са којом је био изузетно близак. Упркос томе, одлучио је да настави да игра, а Фудбалски савез Јужне Африке саопштио је да је наступао носећи велики емотивни терет. Послије утакмице саиграчи су га тјешили загрљајима и пружали му подршку.
Jayden Adams was going through something serious in his life, this was South African players celebrating after their win against South Koreawhile he was sitting quiet 😭😭😭😭💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/wxouqLLLeG— Reymi (@MarmoushEra) July 11, 2026
Узрок смрти још није званично потврђен. Поједини јужноафрички медији наводе да се истражује могућност самоубиства, позивајући се на тврдње блиских људи да се Адамс након смрти баке борио са депресијом и губитком апетита. Његова партнерка изјавила је да се током првенства „више није понашао као раније“.
Истовремено, појавиле су се и другачије информације према којима Адамсова смрт можда није повезана са самоубиством. Према тим наводима, он је претходно затражио љекарску помоћ због симптома тровања храном, а истражиоци провјеравају да ли је његово здравствено стање било погрешно процијењено или недовољно озбиљно схваћено. Полиција је више часова обављала увиђај у његовом дому, док се чекају резултати истраге који би требало да расвијетле узрок смрти.
Од Адамса се опростио и министар спорта Јужне Африке Гејтон Мекензи, који је поручио да је земља изгубила једног од својих највећих фудбалских талената. Везиста је иза себе оставио петогодишњу кћерку, а ово није била прва велика трагедија у његовом животу.
Још 2023. године изгубио је најбољег пријатеља Ошвина Андријеса, капитена младе репрезентације Јужне Африке, који је преминуо након што је избоден ножем послије сукоба у једном бару.
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