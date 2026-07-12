У тешком удесу погинуо португалски фудбалер Ману, огласила се Бенфика

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Бивши португалски фудбалер, који је дио каријере провео у Бенфики, Ману погинуо је у 43. години живота у саобраћајној несрећи која се догодила у суботу увече у мјесту Вермоеш.
Тужну вијест потврдио је Алверка, клуб у којем је прошао дио омладинске школе.
Емануел Жезус Бонфим Еваристо, познатији као Ману, рођен је у Сетубалу, а током омладинске каријере наступао је за Виторију Сетубал, О Синдикато и Алверку. Дебитовао је у португалској лиги у дресу Алверке против Браге и током каријере одиграо укупно 130 утакмица у елитном рангу. Играо је и за италијанске клубове Модену и Карпенедоло, као и за Ештрелу Амадору, прије него што је 2006. године стигао у Бенфику, преноси Телеграф.
За лисабонског великана уписао је 17 наступа, а потом је једну сезону провео на позајмици у грчком АЕК-у. Током каријере носио је и дресове Маритима, пољске Легије из Варшаве, кинеског Пекинг Гуоана и кипарског Ермиса Арадипуа.
У Виторију Сетубал вратио се 2014. године, да би касније поново заиграо за Ермис Арадипу. Каријеру је завршио послије епизода у Картаксу и Вилафранкенсеу.
- Фудбалски клуб Бенфика са дубоком тугом примио је вијести о смрти бившег играча Мануа. Током сезоне 2006/07 представљао је наш клуб са посвећеношћу и поносом и уписао 17 наступа. У овим тешким тренуцима изражавамо најискреније саучешће његовој породици, пријатељима и свима који су га познавали - наводи се у саопштењу лисабонског клуба.
O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do Clube.— SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2026
À família e aos amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências. 🤍 pic.twitter.com/RaDiZysMKt
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