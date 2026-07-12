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У тешком удесу погинуо португалски фудбалер Ману, огласила се Бенфика

12.07.2026 17:54

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Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Бивши португалски фудбалер, који је дио каријере провео у Бенфики, Ману погинуо је у 43. години живота у саобраћајној несрећи која се догодила у суботу увече у мјесту Вермоеш.

Тужну вијест потврдио је Алверка, клуб у којем је прошао дио омладинске школе.

Емануел Жезус Бонфим Еваристо, познатији као Ману, рођен је у Сетубалу, а током омладинске каријере наступао је за Виторију Сетубал, О Синдикато и Алверку. Дебитовао је у португалској лиги у дресу Алверке против Браге и током каријере одиграо укупно 130 утакмица у елитном рангу. Играо је и за италијанске клубове Модену и Карпенедоло, као и за Ештрелу Амадору, прије него што је 2006. године стигао у Бенфику, преноси Телеграф.

За лисабонског великана уписао је 17 наступа, а потом је једну сезону провео на позајмици у грчком АЕК-у. Током каријере носио је и дресове Маритима, пољске Легије из Варшаве, кинеског Пекинг Гуоана и кипарског Ермиса Арадипуа.

У Виторију Сетубал вратио се 2014. године, да би касније поново заиграо за Ермис Арадипу. Каријеру је завршио послије епизода у Картаксу и Вилафранкенсеу.

Од Мануа се опростила и Бенфика.

- Фудбалски клуб Бенфика са дубоком тугом примио је вијести о смрти бившег играча Мануа. Током сезоне 2006/07 представљао је наш клуб са посвећеношћу и поносом и уписао 17 наступа. У овим тешким тренуцима изражавамо најискреније саучешће његовој породици, пријатељима и свима који су га познавали - наводи се у саопштењу лисабонског клуба.

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Тагови :

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Бенфика

удес

Саобраћајна несрећа

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