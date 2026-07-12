Суперкомпјутер дао нове прогнозе: Ко има највеће шансе да постане првак свијета?

Аутор:АТВ редакција
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Суперкомпјутер који користи позната платформа за фудбалску статистику и аналитику „Football Meets Data“ након комплетираних четвртфиналних дуела дао је нове прорачуне шанси за освајање титуле првака свијета.
Суперкомпјутер је обрадио 50.000 комбинација за сваку од утакмица, а закључак је да Француска има највеће шансе од четири преостала учесника Мундијала.
🏆 To win the World Cup:— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 12, 2026
31% 🇫🇷 France
25% 🇪🇸 Spain
23% 🏴 England
21% 🇦🇷 Argentina
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Французи имају 31 одсто шанси да освоје титулу првака свијета, на другом мјесту налази се Шпанија са 25, трећа је Енглеска са 23, док актуелни свјетски прваци Аргентинци имају 21 одсто шанси за подизање трофеја.
📈 To reach the World Cup final:— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 12, 2026
55% 🇫🇷 France
45% 🇪🇸 Spain
51% 🏴 England
49% 🇦🇷 Argentina
Оно што је посебно занимљиво јесте то што су прва два фаворита уједно и први полуфинални пар. Француска и Шпанија ће прве изаћи на терен 14. јула у 21 час у Даласу, а када је ријеч о тој утакмици, суперкомпјутер даје Французима 55 одсто шанси за пласман у финале.
Дан касније, 15. јула, у истом термину у Атланти биће одигран дуел између Енглеске и Аргентине, а та утакмица је још неизвјеснија од првог полуфинала. Суперкомпјутер у том дуелу даје Енглезима 51 одсто шанси за пролазак у финале.
Подсјетимо, поражене екипе из полуфиналних дуела ће 18. јула у Мајамију у 23 часа играти утакмицу за бронзану медаљу, док је велико финале заказано за 19. јул у 21 час у Њу Џерсију.
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