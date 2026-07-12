Logo
Large banner

Суперкомпјутер дао нове прогнозе: Ко има највеће шансе да постане првак свијета?

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 15:00

Коментари:

0
Суперкомпјутер дао нове прогнозе: Ко има највеће шансе да постане првак свијета?
Фото: Tanjug/AP/Noah K. Murray

Суперкомпјутер који користи позната платформа за фудбалску статистику и аналитику „Football Meets Data“ након комплетираних четвртфиналних дуела дао је нове прорачуне шанси за освајање титуле првака свијета.

Суперкомпјутер је обрадио 50.000 комбинација за сваку од утакмица, а закључак је да Француска има највеће шансе од четири преостала учесника Мундијала.

Французи имају 31 одсто шанси да освоје титулу првака свијета, на другом мјесту налази се Шпанија са 25, трећа је Енглеска са 23, док актуелни свјетски прваци Аргентинци имају 21 одсто шанси за подизање трофеја.

Оно што је посебно занимљиво јесте то што су прва два фаворита уједно и први полуфинални пар. Француска и Шпанија ће прве изаћи на терен 14. јула у 21 час у Даласу, а када је ријеч о тој утакмици, суперкомпјутер даје Французима 55 одсто шанси за пласман у финале.

Дан касније, 15. јула, у истом термину у Атланти биће одигран дуел између Енглеске и Аргентине, а та утакмица је још неизвјеснија од првог полуфинала. Суперкомпјутер у том дуелу даје Енглезима 51 одсто шанси за пролазак у финале.

Подсјетимо, поражене екипе из полуфиналних дуела ће 18. јула у Мајамију у 23 часа играти утакмицу за бронзану медаљу, док је велико финале заказано за 19. јул у 21 час у Њу Џерсију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

фудбалер

Аргентина

Енглеска

Француска

Шпанија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аргентински Лионел Меси, у центру, реагује након четвртфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу против Швајцарске у Канзас Ситију, Мисури, у суботу, 11. јула 2026.

Фудбал

Исписана историја Свјетског првенства, Аргентина урадила нешто што нико није

5 ч

0
ДАТОТЕКА - Лого ФИФА приказан је на тајмеру за одбројавање до Светског првенства испред стадиона БЦ Плејс у ​​Ванкуверу, Британска Колумбија, понедељак, 4. маја 2026.

Фудбал

Норвежани тражили објашњење, ФИФА брзо реаговала: Сензори открили истину

6 ч

0
Норвешки Ерлинг Халанд напушта терен на крају четвртфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Норвешке и Енглеске у Мајами Гарденсу, Флорида, у суботу, 11. јула 2026.

Фудбал

Прве ријечи Халанда послије испадања са Мундијала, ова изјава ће се памтити и препричавати

9 ч

0
Златан Ибрахимовић фудбалер

Фудбал

Златан Ибрахимовић оплео као никада прије! Жестоко ударио по свима и никога није штедио

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

18

21

Да ли су премор и поспаност возача узрок тешке несреће? Жена погинула, 17 људи повријеђено

18

17

Економисти упозоравају: Ел Нињо пријети свјетским цијенама хране

17

54

У тешком удесу погинуо португалски фудбалер Ману, огласила се Бенфика

17

36

Авион са фудбалерима Звезде нестао са радара уочи меча против Зенита

17

21

"Веома зли и болесни људи": Трамп тврди да је Иран прекршио споразум сат након договора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner