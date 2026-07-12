Сафин поручио Алкаразу и Синеру: "Знате шта бисте вас двојица радили у Новаковој ери?"

Аутор:АТВ редакција
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Марат Сафин је коментарисао доминацију Алкараза и Синера, истичући да у Новаковој ери не би били на првом мјесту.
Српски тенисер Новак Ђоковић је у 40. години показао да је равноправан Карлосу Алкаразу и Јанику Синеру. Побиједио је Синера у полуфиналу Аустралијан опена, потом играо финале са Карлосом Алкаразом, да би сада и на Вимблдону стигао до још једног дуела с тренутно првим рекетом свијета.
Иако није побиједио (0:3), Ђоковић је још једном показао да је раме уз раме са 14 и 16 година млађим тенисерима од себе, а као такав као да многима смета, па га позивају да се пензионише.
Од таквих прича мука је Марату Сафину. Бивши руски тенисер је у подкасту са сестром Динаром Сафином и Аном Чакветадзе причао о "доминацији Карлоса Алкараза и Јаника Синера", објашњавајући онима који слабије памте да то и даље не може ни близу да се сад пореди са оном ером у којој смо имали Федерера, Надала и Ђоковића.
Због склоности људи да их заслијепи оно што нам је ближе, Сафин је морао да подигне глас и објасни млађима гдје би Алкараз и Синер били да су играли у ери "велике тројке".
"Не, они уопште нису на Федереровом нивоу.То је сасвим друга димензија. Да би достигли Федереров ниво, потребно је још много да напредују", рекао је Марат Сафин и затим поентирао: "Не желим никога да омаловажавам. То је једноставно моје мишљење. Да су Синер и Алкараз играли у ери Надала и Ђоковића, или чак почетком 2000-их, не би били први и други тенисер свијета".
"Не вјерујем да би догурали толико далеко. Мислим да бих вјероватно изгубио од њих, али ми не дјелују застрашујуће", нагласио је бивши руски тенисер који је познат по свом "дугом" језику.
Јаник Синер (24) има четири освојене гренд слем титуле, а двије године млађи Карлос Алкараз је на шест. Иако поштује све што су до сада урадили, Сафин тврди да њихова ера не може да се пореди са оном која је претходила.
"Не знам да ли би у тој ери освојили толико гренд слем титула. Нисам сигуран. Они су одлични играчи, изванредни тенисери и освојили су много трофеја. Раније је било тридесет или педесет играча способних да играју невероватан тенис. Данас их је највише десет. Стижу до полуфинала или финала без изгубљеног сета и то ми је готово смијешно", рекао је Сафин и додао:
"Некада су постојали специјалисти за траву, шљаку и тврду подлогу. Било је много играча који су, у зависности од подлоге, могли да се равноправно надмећу на највишем нивоу. Погледајте крај деведесетих или почетак двехиљадитих, тога сада нема".
(Мондо)
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