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Ђоковића питали о Синеру, његов одговор насмијао све на конференцији

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 10:25

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Ђоковића питали о Синеру, његов одговор насмијао све на конференцији
Фото: Youtube/Wimbledon

Српски тенисер Новак Ђоковић завршио је учешће на Вимблдону у полуфиналу, након убједљивог пораза од Јаника Синера резултатом 3:0 у сетовима. Иако је пораз био тежак, Новак је на конференцији за медије показао величину, а једним одговором успио је чак и да насмије присутне новинаре.

Одмах на почетку обраћања, Ђоковићу је упућено питање које се тицало саме тактике и тога да ли је постојао било какав сегмент игре који је могао да промијени како би исход био другачији

"Здраво Новаче, тежак пораз. Да ли мислиш да си данас против Јаника могао било шта тактички другачије да урадиш?", гласило је питање.

Новак се није дуго двоумио, већ је уз препознатљив осмех и дозу сурове искрености испалио:

"Не, заправо не. Био је то добар стари дебакл. Нисам могао много тога да урадим", прокоментарисао је Новак, што је изазвало смијех у сали, али и још једном показало колико Ђоковић реално сагледава ситуацију на терену, чак и када му не иде.

(Телеграф)

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Тагови :

Новак Ђоковић

Вимблдон

Јаник Синер

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