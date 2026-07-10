Ђоковић послије пораза: Мука ми је да причам о 25. гренд слему

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новак Ђоковић је послије пораза од Јаника Синера у полуфиналу Вимблдона искрено говорио о осјећањима, оптерећењу које осећа због приче о 25. гренд слему и мотивацији за наставак каријере.
Није Новак Ђоковић имао много тога да каже о самом мечу осим да истакне да је противник био знатно бољи.
„Не знам шта сам могао другачије. Нисам могао много да урадим, разнео ме је. Волио бих да се вратим макар још једном, видјећемо. Каснио сам пола корака у сваком ударцу. Био је за један ниво бољи од мене или више. Нисам био довољно оштар, нисам брзо реаговао, нисам био у правој равнотежи“, рекао је Новак.
Прошле године је заустављен у истој фази турнира, али је тада био повријеђен.
„Тада нисам очекивао много. Сада сам био добро физички. Не најсвежији, али... Био је доминантан и много бољи играч на терену“, јасно је подвукао српски ас.
Константно слуша приче о томе да ли ће моћи да дође до 25. гренд слема и то почиње да му смета.
„Није то ултимативни циљ. Много људи ме оптерећује, неки људи који су у мом другом кругу блискости у животу, што медији... И ја желим 25, али то није крајњи циљ. Мало је почело то да ме нервира, дајте да ставимо ствари у перспективу. Као да сам себи нисам довољан, као да није довољно 24, него мора 25. Не ваља 400 недјеља на првом мјесту, него мора 1.000. Морамо да будемо захвални. Мука ми је да причам о томе кад ће доћи 25. Можда неће доћи никад. Оставио бих ту реченицу да ми је ултимативни циљ, али јесте да се најбоље спремим и да будем на врхунцу за слемове. Могао сам да освојим још пет слемова када сам имао мечеве у рукама, али могао сам и да изгубим нека финала која сам извлачио. Не знам колико ће ово све да траје. Волио бих да људи поштују мој избор и да ме не притискају с питањима кад ћу у пензију и кад ће 25, већ да се поштују моје одлуке“, поручио је Ђоковић.
Није се сложио са тим да је био више такмичарски настројен него прошле године.
„Погрешили сте. Увијек сам такмичарски настројен, увијек дајем све од себе. Споља можда изгледа овако или онако, али само ја знам колико труда улажем. Наравно да сам разочаран, желио сам да освојим Вимблдон, али био је бољи од мене. Тешко је прихватити то кад се изађе с терена. Не мислим да сам превише тога урадио погрешно. Био је чврст у свим сегментима игре, сервис му је постао огромно оружје откад је променио технику“, истакао је Новак.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
05
22
58
22
47
22
33
22
24
Тренутно на програму