Туга: Преминула Сања Кецман

Аутор:АТВ редакција
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Вишедеценијска новинарка и уредница "Јединства" Сања Кецман преминула је ноћас у Београду у 59. години, јавио је Радио Косовска Митровица.
Сања Кецман је рођена 12. јануара 1968. године, у Косовској Митровици.
Журналистику је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Цијели радни вијек је провела у редакцији "Јединства" најстаријег штампаног гласила на КиМ.
Пријатељи и колеге ће је памтити као вриједног, одговорног и изразито креативног аутора безброј репортажа и чланака, којима је оставила дубок историографски траг у српском новинарству овог поднебља, пише РКМ.
Сања Кецман биће сахрањена у суботу 11. јула, у 13 часова на гробљу у Рудару. Породица ће саучешће примати од 11 часова, у капели, јавио је Телеграф.
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