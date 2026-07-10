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Туга: Преминула Сања Кецман

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 22:02

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Туга: Преминула Сања Кецман
Фото: Društvene mreže

Вишедеценијска новинарка и уредница "Јединства" Сања Кецман преминула је ноћас у Београду у 59. години, јавио је Радио Косовска Митровица.

Сања Кецман је рођена 12. јануара 1968. године, у Косовској Митровици.

Журналистику је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Цијели радни вијек је провела у редакцији "Јединства" најстаријег штампаног гласила на КиМ.

Пријатељи и колеге ће је памтити као вриједног, одговорног и изразито креативног аутора безброј репортажа и чланака, којима је оставила дубок историографски траг у српском новинарству овог поднебља, пише РКМ.

Сања Кецман биће сахрањена у суботу 11. јула, у 13 часова на гробљу у Рудару. Породица ће саучешће примати од 11 часова, у капели, јавио је Телеграф.

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Тагови :

Сања Кецман

Новинар

трагедија

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