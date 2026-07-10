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"Покренуо сам потрагу, нашли смо их у каналу": Огласио се отац страдалог младића

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 21:08

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"Покренуо сам потрагу, нашли смо их у каналу": Огласио се отац страдалог младића
Фото: printscreen / 192 Instagram

У Батајници се у четвртак 9. јула догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су погинули младићи старости 24 и 25 година, а за "Информер" се огласио отац страдалог младића Ђ.М.

Он је навео да је сам покренуо потрагу за сином који му се није јављао.

"Ја сам лично покренуо потрагу, сами су отишли да се возе квадом, сатима сам чекао, али он се није јављао. Све сам алармирао, и породицу и комшилук и полицију. Нашли смо их у каналу", испричао је отац страдалог Ђ.М.

Да подсјетимо, тешка саобраћајна несрећа догодила се у четвртак 9. јула када су младићи били на кваду који се преврнуо и упао у канал.

На лицу мјеста брзо су стигли полиција и Хитна помоћ, али су младићи нажалост већ подлегли повредама.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

Србија

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