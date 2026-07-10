Гужва у бањалучким вртићима: Четворо малишана у трци за једно мјесто

Аутор:АТВ редакција
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Након великих гужви које су и у петак владале испред Центра за предшколско васпитање и образовање, када су бројни родитељи предали документацију за упис малишана, сада им преостаје да чекају резултате надајући се да ће њихова дјеца добити своје мјесто у вртићу.
Директор Центра за предшколско васпитање и образовање Петар Јокановић за "Глас Српске" рекао је да је пријем документације на конкурс за пријем дјеце у вртиће завршен у петак.
- Било је много људи. Када смо посљедњи пут провјерили стање прије завршетка рока, било је око 2.500 пријава - нагласио је он.
Према његовим ријечима, још је рано за процјену колико ће дјеце остати без мјеста у јавним вртићима.
- У понедјељак ћемо имати конкретније информације. Гужве су биле огромне и тешко је одмах процијенити стање. Многи родитељи су пријаве послали поштом. Све пријаве које су послате препорученом пошиљком у петак до 19 часова, у понедјељак ће се сматрати благовременим, односно као да су предате тог дана, у складу са Законом о општем управном поступку - казао је он.
Додао је да би родитељи средином августа могли очекивати објављивање прелиминарних резултата.
- Расписали смо 610 мјеста, а број пријава је знатно већи. Видјећемо какви ће бити коначни резултати и колика ће бити листа чекања - рекао је Јокановић.
Навео је да сматра како би изградњом три до пет нових вртића било ријешено питање смјештаја дјеце која се налазе на листи чекања.
- Та прича се већ дуже вријеме понавља и траје предуго. Сигуран сам да би то трајно ријешило проблем, али видјећемо у којем смјеру ће се ситуација даље развијати - истакао је Јокановић.
Подсјетио је да запослени у вртићима Центра за предшколско васпитање и образовање крајем мјесеца одлазе на колективни одмор, од 20. до 31. јула.
- У том периоду вртићи неће радити, осим групе дјеце са потешкоћама у развоју у вртићу "Марија Мажар" - казао је Јокановић и додао да ће љетни колективни одмор бити искоришћен за реконструкцију неколико објеката у којима су потребни неодложни радови.
Кључне измјене у овогодишњем конкурсу односе се на знатно детаљније бодовање и прецизније дефинисање приоритета за породице које се суочавају са инвалидитетом, тешким хроничним болестима, као и за дјецу из вишечланих, социјално угрожених и борачких породица.
Уведен је јаснији систем бодовања према којем статус дјетета обољелог од ријетке болести или дјетета корисника социјалне заштите доноси 15 бодова, док дјеца ратних војних инвалида и цивилних инвалида рата остварују 20 бодова. Посебна пажња посвећена је и породичној структури, па се са 10 бодова подржавају породице са четворо и више дјеце, као и корисници права на новчану помоћ, дјечији и матерински додатак. Поред измјена у бодовању, промјене су уведене и у потребној документацији, па се као обавезан услов сада захтијевала и потврда о пребивалишту за дијете.
Према конкурсу, који је отворен од 29. јуна до 10. јула, предвиђено је 605 мјеста, од тог броја 595 за дјецу од једне године до поласка у школу за цјелодневни боравак те 10 мјеста за дјецу која имају од три до шест година, за полудневни боравак. Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука своју дјелатност обавља као цјелина кроз мрежу дјечијих вртића коју чини 31 објеката.
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