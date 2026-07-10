Сам Паганини и Фиона Крафт нова велика имена Фрешвејв фестивала

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Италијански продуцент Сам Паганини и француски Ди Џеј и продуцент Фиона Крафт нова су велика имена 14. Freshwave фестивала, који ће бити одржан од 6. до 8. августа на тврђави Кастел у Бањалуци.
Двоје умјетника, који већ годинама наступају на највећим свјетским фестивалима и у најпознатијим клубовима електронске сцене, додатно потврђују амбицију Freshwave фестивала да и ове године публици донесе актуелна и релевантна имена међународне електронске музике.
Доласком Паганинија и Фионе Крафт међународни линеуп Freshwave фестивала постаје још снажнији. Раније су потврђени и Себастиен Легер те Денис Султа, чиме овогодишње издање доноси спој различитих праваца савремене електронске музике, од мелодичног хауса и прогрессиве звука до енергичног техна.
Нова имена стижу и на Лајв Стејџ, којем се придружују Косник и Чарна. Они ће наступити уз раније најављена регионална имена као што су Грше, Буч Кесиди, Зостер, Лет 3, Војко В, З++ и Елементал, доносећи публици још разноврснији концертни програм
Сам Паганини већ готово три деценије важи за једног од најпрепознатљивијих представника техно сцене. Његов хит "Рејв", са више од 100 милиона стримова, постао је један од најуспјешнијих техно синглова свих времена и пјесма која је одавно прерасла границе жанра. Током каријере објављивао је издања за престижне лабеле попут "Драмкода", "Кокун Рекордингса" и "Плус8", док је као Ди Џеј наступао у култним клубовима и на фестивалима као што су Бергхаин, Фабрик, Авејкнингс, Туморовленд, Тајм Варп, Ултра Мјузик Фестивал, Сонус и Сзигет.
Његови наступи препознатљиви су по снажном грову, енергичном темпу и звуку који сам описује као "секси, гровy дарк техно", због чега се већ годинама налази међу најтраженијим тецхно извођачима на свјетској сцени.
На Freshwave стиже и Фиона Крафт, умјетница која посљедњих година биљежи снажан успон на међународној хаус и прогресив сцени. Класично музичко образовање, продукцијски рад и препознатљив осјећај за атмосферу учинили су је једним од најзанимљивијих имена нове генерације електронске музике.
Сцена
Свјетске звијезде Себастиен Легер и Денис Султа долазе на Freshwave фестивал
Након успјеха сингла "Номад" и ЕП-ја "Дипер Филингс", Фиона је покренула властиту издавачку кућу "НОН МЕРСИ МЈУЗИК", кроз коју развија аутентичан музички израз без жанровских ограничења. Њени наступи водили су је на престижне догађаје и локације попут Егзит Фестивала, Ултра Мјузик Фестивала, Бранч Електроника, Хај Ибице, Фабри Лондона, Вотергејт Берлина и Саваy Бали, док је овогодишњи распоред укључује и наступе на фестивалима и клубовима као што су Замна, Коко Лондон, Вуду Вилиџ и Скорпиос Миконос.
Овогодишње издање Freshwave фестивала, које се одржава под слоганом "Ентер д Нексус", наставља да повезује различите музичке правце, умјетнике и публику, потврђујући препознатљив концепт фестивала који већ четрнаест година успјешно спаја свјетску електронску продукцију са најактуелнијом регионалном концертном сценом.
Од 6. до 8. августа, тврђава Кастел поново ће постати мјесто сусрета љубитеља музике уз програм који још једном потврђује Freshwave фестивал као једно од најзначајнијих музичких догађања у југоисточној Европи.
Улазнице за 14. Freshwave фестивал већ су у продаји путем система Купикарту.ба, а тренутно су доступне по промотивним цијенама.
Цијена фестивалске улазнице износи 60 КМ, ВИП улазнице 90 КМ, док је Он Стејџ улазница, која омогућава јединствено фестивалско искуство из непосредне близине извођача, доступна по цијени од 150 КМ.
Након распродаје првог контингента, улазнице ће бити доступне по цијенама 75 КМ за фестивалску, 120 КМ за ВИП и 200 КМ за Он Стејџ улазницу, док ће у завршној фази продаје цијене износити 90 КМ, 150 КМ и 250 КМ.
Улазнице су доступне путем платформе Купикарту.ба на ОВОМ ЛИНКУ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
1 ч5
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
4 ч0
Најновије
14
16
14
15
14
11
14
04
14
02
Тренутно на програму