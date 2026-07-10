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Милић: Разумљива брига Српске за трасу ауто-пута кроз Дистрикт, мора се наћи институционални одговор

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 14:33

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Милић: Разумљива брига Српске за трасу ауто-пута кроз Дистрикт, мора се наћи институционални одговор

Градоначелник Брчког Синиша Милић рекао је да разумије бригу Републике Српске за трасу ауто-пута кроз дистрикт с обзиром на то да нема договора о наставку трасе из правца Бањалуке према Бијељини и Београду, те додао да се мора наћи институционални одговор.

"Чули смо најаву да ће се разговарати о неким другим рјешењима уколико договора на простору Брчког не буде. Потпуно разумљиво. Мораћемо наћи институционални одговор на ова упозорења, на очигледно кршење права која Република Српска има на овом простору", рекао је Милић.

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Он је додао да је једно од рјешења које је данас понудио СНСД-а предсједник Милорад Додик да се траса ауто-пута усмјери на обилазницу, преноси "Срна".

"Захваљујем предсједнику и премијеру на сталној бризи коју испољавају према држављанима Републике Српске, за укупно стање на простору дистрикта, и сигуран сам да ће она у наредном периоду бити још значајнија", истакао је Милић.

Милић је додао да су данас на састанку са предсједником Додиком разговарали о конкретним пројектима и подршци из буџета Републике Српске.

"Захваљујем се и предсједнику и премијеру на најави те подршке, за коју сам сигуран да ће бити реализована у најскорије вријеме", рекао је Милић.

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Навео је да ће са привредницима из дистрикта Брчко разговарати о томе како Влада Републике Српске може да настави да помаже и привреду у дистрикту, јер је то ипак један цјеловит простор, на коме живе држављани Републике Српске.

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Тагови :

Синиша Милић

Ауто-пут

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