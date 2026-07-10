Пред њеним облинама сви губе разум: Секс-бомба слави 54. рођендан

Аутор:АТВ редакција
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Софија Вергара потрудила се да обрадује своје фанове још једном на друштвеним мрежама, овог пута није била у навијачком модном издању.
Славна Колумбијка, Софија Вергара (54), слала је подршку фудбалерима на Мундијалу, међутим, ово такмичење је окончано за колумбијске репрезентативце. Није помогло чак ни то што је Софија навијала за њих.
Како би прекинула серију фотографија на којима је у навијачким модним издањима, лијепа глумица је позирала у дугој, шареној хаљини са занимљивим изрезом на грудима. Овог пута, имала је посебан повод, напунила је 54 године.
Горњи дио хаљине је и привукао највише пажње, а захваљујући изрезу испод груди, Софија је додатно нагласила струк и цијелој својој фигури дала ноту заводљивости.
Златна торбица и дискретан накит су употпунили ову "цвјетну магију", а Софија је демонстрирала прави љетњи аутфит који не захтева превише труда.
У коментарима људи нису крили одушевљење, али нико није хвалио њено модно умијеће, већ искључиво изглед.
Занимљиво је да кад год се Софија Вергара појави, одмах главна тема буде њен бомбастичан деколте који не може да сакрије, чак и да хоће.
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