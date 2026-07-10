Колико година је имала Мала Цана када је почела везу са Андријом Бајићем

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевач Андрија Бајић умро 7. јула у 89. години живота, а његова супруга, певачица Мала Цана не може и даље да се помири са губитком.
Иако су на свом путу наишли на многа оспоравања, овај пар успјешно је пркосио предрасудама и у складном браку уживао је 15 година, а Мала Цана била је уз Андрију до посљедњег тренутка његовог живота.
Њихова романса није била планирана, већ је почела потпуно спонтано у тренутку када је Цана била дубоко разочарана сарадницима и жељела да заувијек одустане од музике. Упознали су се када је тражила лиценцу за удружење, а Андрија ју је подржао и одвратио од одустајања.
Економија
Колико би данашњих 100 КМ требало да вриједи како би имало исту куповну моћ као прије пет година
Преломни тренутак догодио се када је Андрија отишао да ради у Америку и суочио се са озбиљним проблемима око смјештаја. Цана је тада "дигла све на ноге" како би му помогла, а уједно је први пут осјетила страх, бригу и дубоку емоцију према њему.
Иначе, Мала Цана је имала 33 године када је ушла у везу са Андријом Бајићем док је он тада имао 74 године.
Мала Цана о хаосу са његовим кћеркама
Са сузама у очима Мала Цана је говорила о Андријиним посљедњим данима живота, неоствареној жељи да са њим има дијете, али и односу са њеним кћеркама, које су, како она каже, једва чекале да јој виде леђа, те да изађе из куће у којој је живјела са Андријом.
"То ми је најљепши дио мог живота који сам имала од кад сам се родила. Тешко му је било да ја останем без дјеце и говорио је да је то велика жртва да ја немам дјецу. Ми смо разговарали са доктором и он је рекао да није проблем да ми покушамо, али због његових година, дијете не би можда било како треба. Међутим, ја сам му рекла да је то моје дијете. Онда је мени је он рекао у једном моменту: 'Знам, душо, то би било добро. Волио бих'. И стварно је волио. Увијек смо се шалили. Говорила сам му: 'Ти ћеш знати, чим узме фрулу да свира, да је твоје'. Он је мени рекао: 'Душо, и овако ти живот није био лак и већ си изгубила једну бебу, да је велики ризик, да се роди дијете, а да није здраво'. Да он не би могао да поднесе да тај такав терет ја носим. Ја сам њега прихватила таквог какав јесте, да он, хвала Богу, има породицу коју сам ја поштовала и до самог момента његове смрти. Чак ни сад нисам рекла ниједну погрдну ријеч за њих, нити ћу рећи, сем истину како смо живјели", испричала је.
Србија
Бахата крађа: Сјео у туђи трактор и побјегао у мрак
Цана истиче да након смрти супруга није у контакту са његовим кћеркама.
"Не. Ја сам сад сама. Нисам код куће, јер тешко ми је да идем тамо гдје нема њега. Сједим овдје код моје куме, држим његову слику. И плачем. Хоћу да га ожалим сама. Сви вичу: 'Немој да плачеш. Није добро за тебе, није за здравље добро'. А кад је добро, а кад треба? Држим његову слику и љубим је стално. Гледам. То ми је све што ми је остало", рекла је она, преноси "Блиц".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
6 ч0
Сцена
16 ч0
Сцена
17 ч0
Сцена
20 ч0
Најновије
14
16
14
15
14
11
14
04
14
02
Тренутно на програму