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Грађани мање хрле за туђим стварима, али срљају по улицама: Више удеса него лани

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 12:55

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

На подручју у надлежности Полицијске управе Бањалука за шест мјесеци ове године евидентирано је 687 кривичних д‌јела, што је за три одсто више у односу на исти период лани, истакнуто је на конференцији за новинаре на којој су представљени резултати рада.

Оцијењено је да је укупно стање безбједности задовољавајуће, те поручено да ће полиција наставити са репресивним и превентивним мјерама да би очувала безбједност на високом нивоу.

Замјеник начелника Полицијске управе Бањалука Тихомир Цвијић навео је да укупна расвијетљеност кривичних д‌јела износи 91,1 одсто, а по непознатом извршиоцу 77,7 одсто.

Начелник Сектора криминалистичке полиције Славиша Којић рекао је да предњаче кривична д‌јела из општег криминалитета, којих су евидентирана 543.

"Пријављено је 45 кривичних д‌јела против живота и тијела, што је мање за око 15 одсто. Евидентирано је и 270 имовинских кривичних д‌јела, што је мање за 2,25 одсто. Тешких крађа је било 62, односно за око 26 одсто мање у односу на упоредни период", навео је Којић.

Из области злоупотребе дроге забиљежено је 328 случајева, а ухапшено је 276 лица.

Којић је навео да је одузето око девет килограма марихуане, око 1,4 килограма кокаина, око 190 грама амфетамина и око 6,2 грама хашиша.

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"Откривено је 87 кривичних д‌јела привредног криминалитета, што је више за око 79 одсто. Причињена материјална штета износи око 1.082.581 КМ", рекао је Којић.

Начелник Сектора полиције Момчило Марић рекао је да полиција не може бити задовољна када је ријеч о безбједности саобраћаја, иако улаже максималне напоре да ову безбједност и свијест учесника подигне на виши ниво.

"У протеклих шест мјесеци било је 2.796 саобраћајних незгода, што је више за око 13 одсто, а погинуло је 11 лица. Тешко је повријеђено 45 лица, а 416 лакше", навео је Марић.

Када је ријеч о јавном реду и миру, Марић је навео да је на подручју ове управе евидентирано 520 случајева нарушавања, што је за око три одсто мање него у истом периоду лани.

На конференцији за новинаре истакнуто је да је на транзитном подручју Полицијске управе Бањалука евидентирано 10 миграната, преноси Срна.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Крађа

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