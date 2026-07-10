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Погледајте невријеме које је харало истоком Српске

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 07:35

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Невријеме на истоку Републике Српске
Фото: Screenshot / YouTube

Дијелове Републике Српске у сриједу је захватило снажно невријеме праћено грмљавином, пљусковима и већим количинама леда.

Према тренутним информацијама, најгоре је било у дијеловима Вишеграда, Рудог и Рогатице.

Како се може видјети на једном од објављених снимака, велика количина леда за кратко вријеме забијелила је село код Вишеграда.

Овакво невријеме сасвим сигурно је створило велике проблеме људима, посебно пољопривредницима.

За очекивати је да у наредним данима стигну пријаве о штети и уништеним усјевима на подручју источне Српске.

Колико је лед био интензиван свједоче и видео снимци објављени на друштвеним мрежама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

невријеме

лед и град

Вишеград

Рогатица

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