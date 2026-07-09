Потврђено: Поскупљује гориво у Српској, ево и за колико

Аутор:АТВ редакција
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На бензинским пумпама у Републици Српској ускоро ће цијена дизела опет отићи горе.
То су за Српскаинфо потврдили у Групацији за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске, нагласивши да је разлог скок цијене сирове нафте у свијету.
Због нових тензија на Блиском истоку, цијена нафте Брент порасла је 8%, на 80,07 долара по барелу, док је америчка сирова нафта WTI поскупјела 7,6%, на 75,77 долара по барелу.
У поменутој групацији наглашавају да ће цијена дизела на бензинским пумпама у Српској у наредним данима отићи 5-10 фенинга по литру.
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"Разлог поскупљења је пораст цијене барела, а све због заоштравања ситуације на Блиском истоку. Тренутно, литар дизела кошта 2,69-2,74 КМ. На пумпама гдје је цијена нижа, литар ће поскупјети за око 10 фенинга, а на пумпама које, тренутно, имају вишу цијену, за око 5 фенинга по литру", наглашавају у Групацији за промет нафтом и нафтним дериватима Српске.
Подсјетимо, од избијања кризе на Блиском истоку, барел нафте је у једном тренутку, тачније крајем априла, коштао и 126 долара, што је најскупље уназад четири године.
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Ова криза је довела до великих потреса и на нашем тржишту. У првом реду, дошло је до поскупљења дизела, чија је цијена, у једном тренутку, отишла на чак 4 КМ по литру.
Прије избијања поменуте кризе, литар дизела на пумпама у српској у просјеку је коштао 2,3 КМ.
Нафташи су поручили да би гориво у Српској могло да појефтини на овај ниво, али тек кад на Блиском истоку буде успостављен трајни мир.
"Након тога, треба прође одређени период, у којем ће се дефинитивно стабилизовати тржиште нафте у свијету. У том случају, литар би могао да кошта приближно као почетком марта", нагласили су у поменутој групацији.
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