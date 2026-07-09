Logo

Потврђено: Поскупљује гориво у Српској, ево и за колико

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 19:04

Коментари:

0
Потврђено: Поскупљује гориво у Српској, ево и за колико
Фото: ATV

На бензинским пумпама у Републици Српској ускоро ће цијена дизела опет отићи горе.

То су за Српскаинфо потврдили у Групацији за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске, нагласивши да је разлог скок цијене сирове нафте у свијету.

Због нових тензија на Блиском истоку, цијена нафте Брент порасла је 8%, на 80,07 долара по барелу, док је америчка сирова нафта WTI поскупјела 7,6%, на 75,77 долара по барелу.

У поменутој групацији наглашавају да ће цијена дизела на бензинским пумпама у Српској у наредним данима отићи 5-10 фенинга по литру.

Нафта

Економија

Велики раст цијене нафте

"Разлог поскупљења је пораст цијене барела, а све због заоштравања ситуације на Блиском истоку. Тренутно, литар дизела кошта 2,69-2,74 КМ. На пумпама гд‌је је цијена нижа, литар ће поскупјети за око 10 фенинга, а на пумпама које, тренутно, имају вишу цијену, за око 5 фенинга по литру", наглашавају у Групацији за промет нафтом и нафтним дериватима Српске.

Подсјетимо, од избијања кризе на Блиском истоку, барел нафте је у једном тренутку, тачније крајем априла, коштао и 126 долара, што је најскупље уназад четири године.

цијене нафте

Економија

Расте страх од проблема у снабдијевању: Гориво поново поскупљује

Ова криза је довела до великих потреса и на нашем тржишту. У првом реду, дошло је до поскупљења дизела, чија је цијена, у једном тренутку, отишла на чак 4 КМ по литру.

Прије избијања поменуте кризе, литар дизела на пумпама у српској у просјеку је коштао 2,3 КМ.

Нафташи су поручили да би гориво у Српској могло да појефтини на овај ниво, али тек кад на Блиском истоку буде успостављен трајни мир.

"Након тога, треба прође одређени период, у којем ће се дефинитивно стабилизовати тржиште нафте у свијету. У том случају, литар би могао да кошта приближно као почетком марта", нагласили су у поменутој групацији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

гориво

цијена

поскупљење

Република Српска

Нафта

Дизел цијена

Коментари (0)

Прочитајте више

Погледајте гдје Иранци држе тијело убијеног ајатолаха, Финци у шоку

Свијет

Погледајте гдје Иранци држе тијело убијеног ајатолаха, Финци у шоку

3 ч

0
Ормуски мореуз

Свијет

Иран напао америчке базе, сирене одјекнуле у више држава

8 ч

0
Нови хаос у најави: Опет готово обустављен саобраћај кроз Ормуз

Свијет

Нови хаос у најави: Опет готово обустављен саобраћај кроз Ормуз

11 ч

0
Почели су нови удари САД на Иран!

Свијет

Почели су нови удари САД на Иран!

20 ч

0

Више из рубрике

Самсунг

Друштво

Креативност која настаје у тренутку

2 ч

0
Уставни суд Републике Српске

Друштво

Стотине марака разлике: Одлука Уставног суда мијења права радника

4 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.

Друштво

Сутра сунчано и топло, жива иде до 34 степена

4 ч

0
Новац, плаћање

Друштво

Неки су већ погријешили, немојте и ви: Детаљно објашњење о поврату ПДВ-а

5 ч

0

  • Најновије

19

09

Бошњацима Уставни суд БиХ адреса за све проблеме

19

05

Усвојене допуне кривичног законика: До три године затвора за величање НДХ и ткзв. Армије БиХ

19

04

Потврђено: Поскупљује гориво у Српској, ево и за колико

19

00

Снажан земљотрес у Чешкој и Словачкој

18

58

Централне вијести, 09.07.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима