Велики раст цијене нафте

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте јутрос су на азијским тржиштима порасле за око један одсто, настављајући раст који је услиједио након изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да је мировни процес с Ираном завршен.
Раст цијена долази у вријеме појачаних тензија између Сједињених Америчких Држава и Ирана. Америчке снаге извеле су нападе на иранску војну инфраструктуру, док је Иран одговорио нападима на америчке војне базе у Заливу.
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Томе је претходио ирански напад на танкере у Ормуском мореузу, што је поново изазвало забринутост због могућих поремећаја у снабдијевању свјетског тржишта енергентима из регије Блиског истока.
Нафта типа Брент поскупјела је за један одсто и достигла цијену од приближно 78.80 долара (126.21 КМ) по барелу.
Истовремено, америчка сирова нафта забиљежила је сличан раст те се њоме трговало по цијени од око 74.30 долара (125.53 КМ) за барел.
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Актуелни раст приближио је цијене нивоима забиљеженим средином јуна, прије него што су Вашингтон и Техеран објавили привремени договор о покретању преговора с циљем смиривања сукоба.
Ипак, цијене су и даље осјетно ниже од рекордних вриједности из ранијих фаза сукоба, када је барел нафте вриједио готово 120 долара (205.23 КМ).
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