Logo

Велики раст цијене нафте

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 08:16

Коментари:

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијене нафте јутрос су на азијским тржиштима порасле за око један одсто, настављајући раст који је услиједио након изјаве америчког предсједника Доналда Трампа да је мировни процес с Ираном завршен.

Раст цијена долази у вријеме појачаних тензија између Сједињених Америчких Држава и Ирана. Америчке снаге извеле су нападе на иранску војну инфраструктуру, док је Иран одговорио нападима на америчке војне базе у Заливу.

Смеће, флаше

Економија

Мајка и кћерка од туђег смећа направиле кућу и обогатиле се

Томе је претходио ирански напад на танкере у Ормуском мореузу, што је поново изазвало забринутост због могућих поремећаја у снабдијевању свјетског тржишта енергентима из регије Блиског истока.

Нафта типа Брент поскупјела је за један одсто и достигла цијену од приближно 78.80 долара (126.21 КМ) по барелу.

Истовремено, америчка сирова нафта забиљежила је сличан раст те се њоме трговало по цијени од око 74.30 долара (125.53 КМ) за барел.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Сјећање на "Невесињску пушку" је наш штит против заборава и историјског ревизионизма

Актуелни раст приближио је цијене нивоима забиљеженим средином јуна, прије него што су Вашингтон и Техеран објавили привремени договор о покретању преговора с циљем смиривања сукоба.

Ипак, цијене су и даље осјетно ниже од рекордних вриједности из ранијих фаза сукоба, када је барел нафте вриједио готово 120 долара (205.23 КМ).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пад цијена нафте

Нафта

цијена

цијене нафте

Коментари (0)

Више из рубрике

Жене скупљају смеће и одлажу у пластичну кесу.

Економија

Мајка и кћерка од туђег смећа направиле кућу и обогатиле се

2 ч

0
Купујете прву некретнину: Ко испуњава услове за поврат ПДВ-а и шта је потребно од документације?

Економија

Купујете прву некретнину: Ко испуњава услове за поврат ПДВ-а и шта је потребно од документације?

15 ч

0
Расте страх од проблема у снабдијевању: Гориво поново поскупљује

Економија

Расте страх од проблема у снабдијевању: Гориво поново поскупљује

16 ч

1
Нуклеарна електрана

Економија

Фицо не вјерује вјетру: Сматра да је будућности у овим изворима енергије

17 ч

0

  • Најновије

10

58

Интернет експлодирао: Људи шокирани чиме мајка храни дијете, прште оптужбе

10

48

Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

10

47

Ружичић и Пуховац договорили: Школа пливања поново у Језеру

10

42

Иран напао америчке базе, сирене одјекнуле у више држава

10

34

Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима