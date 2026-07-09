Упозорење за возаче: Пазите се преваре с БМВ-ом, бацају ово и отимају паре

Аутор:АТВ редакција
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Бројни возачи на друштвеним мрежама посљедњих дана масовно упозоравају на безочну превару која се, према њиховим тврдњама, догађа на дионицама ауто-пута кроз Босну и Херцеговину, али и у сусједној Хрватској.
Према свједочењима која су подијељена у јавности, непознати мушкарац у БМВ-у Х5 са босанскохерцеговачким регистарским ознакама зауставља возаче тврдећи да су му током вожње оштетили ретровизор, а крајњи циљ је изнуда новца на лицу мјеста.
Једна жена испричала је да је ужасно искуство доживјела на релацији између Модриче и Добоја, гдје је мушкарац стајао поред пута и чекао жртве. Након што су возачи чули снажан ударац у лим, он би кренуо за њима, тврдећи да су му откинули ретровизор и инсистирајући да га прате до најближе бензинске пумпе како би узео новац без полиције. Срећом, на возилу ове жене није било никаквих трагова оштећења па је избјегла клопку.
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Како откривају преварени грађани, тајанствени нападачи користе перфидан трик:
"Јабуку баце на ауто и то се баш гласно чује! Тај са БМВ-ом има ту фору с ретровизором, а постоји и дечко у 'голфу' који вас прати од Сарајева према Зеници. Погоде вас јабуком, крену за вама, гурају вас с пута, блицају и вичу: 'Шта бјежиш, што ме удари онако?'. Нажалост, раде то већ годинама. Једна жена је због страха и шока пристала на новчану нагодбу, па тек касније све пријавила полицији", упозоравају возачи на мрежама.
Слична искуства подијелили су и возачи из Хрватске, који тврде да се иста особа у БМВ-у Х5 раније појављивала на ауто-путу између Жупање и Бабине Греде. Сценарио је увијек исти - мушкарац током претицања намјерно скреће према туђем возилу, затим услиједи ударац непознатог предмета у лимарију, а онда креће притисак за исплату штете.
Један од возача наводи да је преварант одмах промијенио причу и почео да се повлачи оног тренутка када му је речено да је возило изнајмљено (рент-а-кар) и да се одмах позива полиција ради записника.
Иако за сада нема званичних саопштења МУП-а о овим дешавањима, стручњаци и грађани апелују на максималан опрез. Уколико се нађете у оваквој ситуацији, ни по коју цијену не пристајте на нагодбе нити излазите из возила на пустим мјестима, већ одмах закључајте браве и позовите полицију на број 122, преноси Црна хроника.
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