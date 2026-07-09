Logo

Упозорење за возаче: Пазите се преваре с БМВ-ом, бацају ово и отимају паре

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 09:03

Коментари:

0
Аутомобил у снијегу
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Бројни возачи на друштвеним мрежама посљедњих дана масовно упозоравају на безочну превару која се, према њиховим тврдњама, догађа на дионицама ауто-пута кроз Босну и Херцеговину, али и у сусједној Хрватској.

Према свједочењима која су подијељена у јавности, непознати мушкарац у БМВ-у Х5 са босанскохерцеговачким регистарским ознакама зауставља возаче тврдећи да су му током вожње оштетили ретровизор, а крајњи циљ је изнуда новца на лицу мјеста.

Фору са јабуком продају на релацији Модрича–Добој

Једна жена испричала је да је ужасно искуство доживјела на релацији између Модриче и Добоја, гдје је мушкарац стајао поред пута и чекао жртве. Након што су возачи чули снажан ударац у лим, он би кренуо за њима, тврдећи да су му откинули ретровизор и инсистирајући да га прате до најближе бензинске пумпе како би узео новац без полиције. Срећом, на возилу ове жене није било никаквих трагова оштећења па је избјегла клопку.

Аутомеханичар

Ауто-мото

Нова правила око техничких прегледа аутомобила

Како откривају преварени грађани, тајанствени нападачи користе перфидан трик:

"Јабуку баце на ауто и то се баш гласно чује! Тај са БМВ-ом има ту фору с ретровизором, а постоји и дечко у 'голфу' који вас прати од Сарајева према Зеници. Погоде вас јабуком, крену за вама, гурају вас с пута, блицају и вичу: 'Шта бјежиш, што ме удари онако?'. Нажалост, раде то већ годинама. Једна жена је због страха и шока пристала на новчану нагодбу, па тек касније све пријавила полицији", упозоравају возачи на мрежама.

Исти БМВ сије страх и по Хрватској

Слична искуства подијелили су и возачи из Хрватске, који тврде да се иста особа у БМВ-у Х5 раније појављивала на ауто-путу између Жупање и Бабине Греде. Сценарио је увијек исти - мушкарац током претицања намјерно скреће према туђем возилу, затим услиједи ударац непознатог предмета у лимарију, а онда креће притисак за исплату штете.

Један од возача наводи да је преварант одмах промијенио причу и почео да се повлачи оног тренутка када му је речено да је возило изнајмљено (рент-а-кар) и да се одмах позива полиција ради записника.

Иако за сада нема званичних саопштења МУП-а о овим дешавањима, стручњаци и грађани апелују на максималан опрез. Уколико се нађете у оваквој ситуацији, ни по коју цијену не пристајте на нагодбе нити излазите из возила на пустим мјестима, већ одмах закључајте браве и позовите полицију на број 122, преноси Црна хроника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Ауто-пут

Возачи

Хрватска

Босна и Херцеговина

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомеханичар поправља ауто.

Ауто-мото

Нова правила око техничких прегледа аутомобила

2 ч

0
Новац

Економија

Плата преко 2.000 евра: Ово је најплаћенији посао у Хрватској

2 ч

0
Pustinja

Економија

Фараонски пројекат од 15 милијарди: Претварају пустињу у плодне њиве

2 ч

0
Војска војници парада

Србија

Пуковник открио шта чека регруте током 75 дана: Неће то бити хотел

2 ч

0

Више из рубрике

врућина топлотни талас фонтана вода

Друштво

Нижу се упозорења: Температуре иду и до 45 степени

3 ч

0
Славимо великог свеца: Урадите ово данас како бисте отјерали зло

Друштво

Славимо великог свеца: Урадите ово данас како бисте отјерали зло

3 ч

0
Сутра славимо великог светитеља: Вјеровања каже да ове ствари треба урадити прије подне

Друштво

Сутра славимо великог светитеља: Вјеровања каже да ове ствари треба урадити прије подне

13 ч

0
пензије пензионери

Друштво

Најстарији пензионер у ФБиХ има 103 године

14 ч

0

  • Најновије

10

58

Интернет експлодирао: Људи шокирани чиме мајка храни дијете, прште оптужбе

10

48

Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

10

47

Ружичић и Пуховац договорили: Школа пливања поново у Језеру

10

42

Иран напао америчке базе, сирене одјекнуле у више држава

10

34

Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима