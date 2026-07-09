Logo

Пуковник открио шта чека регруте током 75 дана: Неће то бити хотел

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 08:31

Коментари:

0
Војска војници парада
Фото: Танјуг/АП

За тачно 75 дана војног рока, регрути у Србији имаће веома густ и прецизан распоред сваког дана очекује их шест сати пријеподневне обуке и два сата поподневне.

Суботом ће обука трајати само шест сати, док ће недјеља бити потпуно слободна и резервисана за спортске и друге друштвене активности, открио је Миодраг Јевтић, пуковник у пензији.

Он је поручио родитељима да са великим задовољством и потпуном сигурношћу пошаљу дјецу у војску, наглашавајући да је у земљи мирнодопско стање те да нема разлога за страх. Ипак, додаје да је за потпуно образовање оптималан војни рок од шест мјесеци.

Првих мјесец дана пјешадија, па специјалност

Војни рок од два и по мјесеца биће строго подијељен у три јасне фазе кроз које ће проћи сви младићи, као и дјевојке које се пријаве добровољно:

Први мјесец

Учење руковања личним наоружањем, расклапање, склапање, чишћење и одржавање оружја. Регрути ће проћи прву помоћ, тактику кретања на бојишту, израду ставова за одбрану, као и заштиту од јонизујућег зрачења или бојних отрова уз коришћење специјалне заштитне опреме.

Други мјесец

Тимски рад у оквиру додијељене војноевиденционе специјалности (ВЕС). Пешадинци раде пјешадијске тактике, припадници оклопно-механизованих јединица иду на тенкове и борбена возила, инжењерци уче о минама и противминским средствима, а посебан дио иде на противваздушну одбрану (ПВО).

Последњих 15 дана

Излазак у природу, боравак на полигонима и спавање у логорским условима. Овдје ће регрути кроз практичне вјежбе реализовати све што су до тада научили на нивоу тима.

Храна по избору, мобилни телефони дозвољени

Јевтић истиче да ће се војни рок служити у градовима у којима регрути не живе, како би се додатно осамосталили. Војска Србије на располагању има 54 касарне и девет центара за обуку (Сомбор, Ваљево, Прибој, Лозница...).

Живот у касарнама биће потпуно прилагођен савременом добу. Мобилни телефони ће бити дозвољени за коришћење, осим на предавањима, часовима, терену и на јасно дефинисаним безбједносним мјестима у касарни гдје је употреба забрањена свима, па и официрима. Смјештај ће бити пристојан, а исхрана веома квалитетна уз могућност избора више врста хране. По завршетку, регрути улазе у резервни састав који ће се дообучавати кроз повремене једнодневне или вишедневне војне вјежбе.

Војска Србије

Србија

Када почиње служење војног рока у Србији?

Са аспекта физичке спреме, професор физичког васпитања Мирослав Марковић напомиње да је 75 дана кратак период и да за то вријеме може доћи тек до минималног помака у моторичким и функционалним способностима тијела, али да је овај рок непроцјењив за социјализацију, стицање нових животињских вјештина и обликовање омладине.

"Мислим да ће ту бити неки узајамни процес, али што се тиче војске, донеће њихову социјализацију и прихватити оно што ова савремена омладина носи. А омладини ће дати оно што они сада немају, а то је то дружење без мобилних телефона и осталих ствари. Усредсредиће се једни на друге", наводи Марковић, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

војни рок

војни рок Србија

војска

Србија

Коментари (0)

Прочитајте више

Granica Granicni prelaz Hrvatska

Свијет

Шта ће бити након септембра? Девет држава писало ЕУ због контрола на границама

2 ч

0
Туча навијача Аргентине и Колумбије

Фудбал

Испливао снимак бруталне туче током утакмице на Свјетском првенству

2 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Велики раст цијене нафте

2 ч

0
Жене скупљају смеће и одлажу у пластичну кесу.

Економија

Мајка и кћерка од туђег смећа направиле кућу и обогатиле се

2 ч

0

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Србија

Упуцан Сандокан, погођен са више хитаца

3 ч

0
Полиција Србија

Србија

Породична драма у Београду завршила смрћу: Полиција истражује околности трагедије

14 ч

0
Момчило Перишић пуштен на слободу

Србија

Момчило Перишић пуштен на слободу

19 ч

1
Полиција Србија

Србија

Мушкарац пронађен мртав у аутомобилу: На тијелу видљиве повреде

20 ч

0

  • Најновије

10

58

Интернет експлодирао: Људи шокирани чиме мајка храни дијете, прште оптужбе

10

48

Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

10

47

Ружичић и Пуховац договорили: Школа пливања поново у Језеру

10

42

Иран напао америчке базе, сирене одјекнуле у више држава

10

34

Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима