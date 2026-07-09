Пуковник открио шта чека регруте током 75 дана: Неће то бити хотел

Аутор:АТВ редакција
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За тачно 75 дана војног рока, регрути у Србији имаће веома густ и прецизан распоред сваког дана очекује их шест сати пријеподневне обуке и два сата поподневне.
Суботом ће обука трајати само шест сати, док ће недјеља бити потпуно слободна и резервисана за спортске и друге друштвене активности, открио је Миодраг Јевтић, пуковник у пензији.
Он је поручио родитељима да са великим задовољством и потпуном сигурношћу пошаљу дјецу у војску, наглашавајући да је у земљи мирнодопско стање те да нема разлога за страх. Ипак, додаје да је за потпуно образовање оптималан војни рок од шест мјесеци.
Војни рок од два и по мјесеца биће строго подијељен у три јасне фазе кроз које ће проћи сви младићи, као и дјевојке које се пријаве добровољно:
Учење руковања личним наоружањем, расклапање, склапање, чишћење и одржавање оружја. Регрути ће проћи прву помоћ, тактику кретања на бојишту, израду ставова за одбрану, као и заштиту од јонизујућег зрачења или бојних отрова уз коришћење специјалне заштитне опреме.
Тимски рад у оквиру додијељене војноевиденционе специјалности (ВЕС). Пешадинци раде пјешадијске тактике, припадници оклопно-механизованих јединица иду на тенкове и борбена возила, инжењерци уче о минама и противминским средствима, а посебан дио иде на противваздушну одбрану (ПВО).
Излазак у природу, боравак на полигонима и спавање у логорским условима. Овдје ће регрути кроз практичне вјежбе реализовати све што су до тада научили на нивоу тима.
Јевтић истиче да ће се војни рок служити у градовима у којима регрути не живе, како би се додатно осамосталили. Војска Србије на располагању има 54 касарне и девет центара за обуку (Сомбор, Ваљево, Прибој, Лозница...).
Живот у касарнама биће потпуно прилагођен савременом добу. Мобилни телефони ће бити дозвољени за коришћење, осим на предавањима, часовима, терену и на јасно дефинисаним безбједносним мјестима у касарни гдје је употреба забрањена свима, па и официрима. Смјештај ће бити пристојан, а исхрана веома квалитетна уз могућност избора више врста хране. По завршетку, регрути улазе у резервни састав који ће се дообучавати кроз повремене једнодневне или вишедневне војне вјежбе.
Србија
Када почиње служење војног рока у Србији?
Са аспекта физичке спреме, професор физичког васпитања Мирослав Марковић напомиње да је 75 дана кратак период и да за то вријеме може доћи тек до минималног помака у моторичким и функционалним способностима тијела, али да је овај рок непроцјењив за социјализацију, стицање нових животињских вјештина и обликовање омладине.
"Мислим да ће ту бити неки узајамни процес, али што се тиче војске, донеће њихову социјализацију и прихватити оно што ова савремена омладина носи. А омладини ће дати оно што они сада немају, а то је то дружење без мобилних телефона и осталих ствари. Усредсредиће се једни на друге", наводи Марковић, преноси Блиц.
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