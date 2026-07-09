Упуцан Сандокан, погођен са више хитаца

Аутор:АТВ редакција
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Милан Остојић Сандокан упуцан је синоћ око 23 часа испред тржног центра у Шапцу, незванично сазнаје "Телеграф".
Остојић је наводно након свађе испред једног угоститељског објекта упуцан са више хитаца и пребачен је у болницу возилом Хитне помоћи, додаје "Телеграф".
За сада није познато његово стање док у Шапцу влада опсадно стање и градом одјекују сирене.
Милан Остојић, познатији као Сандокан био је вођа такозване шабачке групе која је 2010. године оптужена за тешка кривична дјела на територији Србије.
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Чланови групе су били оптужени за чак пет убистава и трговину дрогом.
Остојић је осуђен на 20 година затвора за подстрекавање на убиство Синише Кромека док је ослобођен оптужби за злочиначко удруживање и трговину дрогом. Апелациони суд му је 2015. године преполовио казну на 10 година. Изашао је из затвора 2018. године.
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