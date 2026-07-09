Logo

Упуцан Сандокан, погођен са више хитаца

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 07:19

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Милан Остојић Сандокан упуцан је синоћ око 23 часа испред тржног центра у Шапцу, незванично сазнаје "Телеграф".

Остојић је наводно након свађе испред једног угоститељског објекта упуцан са више хитаца и пребачен је у болницу возилом Хитне помоћи, додаје "Телеграф".

За сада није познато његово стање док у Шапцу влада опсадно стање и градом одјекују сирене.

Милан Остојић, познатији као Сандокан био је вођа такозване шабачке групе која је 2010. године оптужена за тешка кривична дјела на територији Србије.

Врућина фонтана

Друштво

Нижу се упозорења: Температуре иду и до 45 степени

Чланови групе су били оптужени за чак пет убистава и трговину дрогом.

Остојић је осуђен на 20 година затвора за подстрекавање на убиство Синише Кромека док је ослобођен оптужби за злочиначко удруживање и трговину дрогом. Апелациони суд му је 2015. године преполовио казну на 10 година. Изашао је из затвора 2018. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милан Остојић Сандокан

Пуцњава

Србија

Шабац

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Породична драма у Београду завршила смрћу: Полиција истражује околности трагедије

14 ч

0
Момчило Перишић пуштен на слободу

Србија

Момчило Перишић пуштен на слободу

19 ч

1
Полиција Србија

Србија

Мушкарац пронађен мртав у аутомобилу: На тијелу видљиве повреде

20 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Језа код Куршумлије: Машина му одсјекла руку, пуштен кући

21 ч

0

  • Најновије

10

58

Интернет експлодирао: Људи шокирани чиме мајка храни дијете, прште оптужбе

10

48

Ово су износи увећаних пензија: Влада Српске дефинитивно одлучила

10

47

Ружичић и Пуховац договорили: Школа пливања поново у Језеру

10

42

Иран напао америчке базе, сирене одјекнуле у више држава

10

34

Упуцан у пуцњави: Ко је Милан Остојић Сандокан?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима