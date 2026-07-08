Породична драма у Београду завршила смрћу: Полиција истражује околности трагедије

Аутор:АТВ редакција
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У једном београдском насељу данас касно послијеподне догодила се стравична трагедија која је узнемирила станаре околних зграда. Како Телеграф незванично сазнаје, свему је претходила породична драма која се завршила кобно.
Око 17.25 часова полицији је упућен хитан позив од стране двадесетједногодишње дјевојке. Према незваничним сазнањима, она је пријавила да је у стану имала жестоку вербалну расправу са својим дједом.
Како извор близак истрази незванично наводи, старији мушкарац је након свађе узео пиштољ, изашао испред стамбене зграде, а убрзо након тога одјекнула су два пуцња.
На лице мјеста хитно су упућене полицијске патроле. Доласком на адресу, полицајци су на травњаку иза зграде затекли стравичан призор – пронађено је тијело мушкарца које је одговарало опису пријављеног седамдесетшестогодишњака. Љекарска екипа је, нажалост, могла само да констатује смрт.
Додатну језиву димензију и тежину цијелом овом догађају даје чињеница да се све одиграло у непосредној близини дјечијег вртића.
Полицијски увиђај је у току, а истрага ће утврдити све тачне околности и мотиве ове трагедије.
(Телеграф)
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