Logo

Пилот у Аргентини бацио се из авиона усред лета, ученици рекао "само настави"

08.07.2026 20:42

Коментари:

0
Пилот у Аргентини бацио се из авиона усред лета, ученици рекао "само настави"
Фото: Leandro Bertazzo

Инструктор летења искочио је из авиона усред лета, оставивши 22-годишњу ученицу да сама приземљи авион „Цесна 150“. Леандро Андрес Бертацо (42) пронађен је мртав након инцидента који се догодио прошле суботе у Толеду, у централној Аргентини, саопштило је државно тужилаштво, пише Си-Ен-Ен (CNN).

Бертацо је био у авиону са ученицом по имену Росарио. Према њеним ријечима, инструктор јој је рекао: „Знаш шта треба да радиш, само настави“, након чега је скинуо слушалице и сигурносни појас, отворио врата и искочио.

Упркос томе што је била у стању потпуног шока, Росарио је успјела безбједно да приземљи летјелицу. Авион није претрпио никаква оштећења.

Директор школе: „Сви смо изненађени“

Едуардо Алварез, директор летачке школе „Флајинг Перот Кордоба“ (Flying Parrot Córdoba), за коју је Бертацо радио, изјавио је да ништа није указивало на то да пилот планира овакав чин. Истакао је да је Бертацо раније истог дана летио са другим учеником.

„Ту трагичну одлуку донио је у авиону, са другом особом поред себе“, рекао је Алварез.

„Немогуће је то замислити или схватити, али људски ум је толико сложен.“

Алварез је описао Бертаца као „дивну особу са великим осмијехом“ и додао: „Сви смо изненађени овим што се догодило.“

Објаснио је и да је отварање врата авиона у лету изузетно тешко, упоредивши то са покушајем отварања врата аутомобила који се креће брзином од 200 километара на час.

Бертацо је био веома искусан пилот који је као инструктор летења радио и у сусједном Чилеу. Тужилаштво ће сада истражити све околности које су довеле до његове смрти.

(Индекс)

Подијели:

Тагови :

Самоубиство

инструктор

Аргентина

Коментари (0)

Више из рубрике

Иран запријетио затварањем Хормушког мореуза

Свијет

Иран запријетио затварањем Хормушког мореуза

1 ч

0
Гренланд

Свијет

"Гренланд није на продају"

2 ч

0
Полицијски службеници стоје на мјесту инцидента гдје је, према извјештајима, дошло до талачке ситуације у филијали банке у Зинцигу, у Њемачкој, у петак, 8. маја 2026.

Свијет

Драма у Њемачкој: Хрватски држављанин (16) ножем ранио двије ученице

2 ч

0
НАТО усвојио декларацију након самита у Анкари: Русија издвојена као највећа пријетња

Свијет

НАТО усвојио декларацију након самита у Анкари: Русија издвојена као највећа пријетња

3 ч

0

  • Најновије

21

16

Срна: Бећировић наставља хајдучију у Предсједништву БиХ; На сцени уставни пуч

20

56

Породична драма у Београду завршила смрћу: Полиција истражује околности трагедије

20

46

Европска ноћ на "Градском": Реми Борца и Левског, одлука пада у Софији

20

44

Тежак жријеб за Игокеу у ФИБА Лиги шампиона

20

42

Пилот у Аргентини бацио се из авиона усред лета, ученици рекао "само настави"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима