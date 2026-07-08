Срна: Бећировић наставља хајдучију у Предсједништву БиХ; На сцени уставни пуч

Извор:
СРНА
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Бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић наставља да обмањује Комисију за очување националних споменика и јавност у Републици Српској и ФБиХ упркос одлуци о заштити виталног интереса Републике Српске коју је уложила српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, а усвојила Народна скупштина Српске.
Срна сазнаје да је потписану одлуку која није ступила на снагу доставио шеф Кабинета бошњачког члана Предсједништва Комисији за очување националних споменика чиме је настављена хајдучија и процедурална и уставна злоупотреба у режији Бећировића.
Поред његових упорних покушаја да именује чланове Комисије, на овај начин прекршен је и Члан пет, Став два, Тачка Д Устава БиХ, јер један шеф кабинета не може доставити акт Предсједништва, јер је то дужност генералног секретара и само он то може урадити.
Из свега се да закључити да је ријеч о свјесном лагању, манипулацији и покушају уставног пуча од бошњачког члана Предсједништва.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић је на сједници 29. јуна након што су у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре приликом расправе о именовању чланова Комисије за заштиту националних споменика у БиХ, напустила сједницу, али гласање је извршено и без кворума.
Гласано је о листи кандидата за чланове Комисије са четири имена на којој није било приједлога из Републике Српске.
Цвијановић је искористила механизме који су јој на располагању и прогласила ову одлуку деструктивном по виталне интересе Републике Српске.
Народна скупштина Републике Српске јуче је на посебној сједници двотрећинском већином потврдила изјаву Цвијановићеве према којој је одлука Предсједништва БиХ о именовању Комисије за очување националних споменика усвојена без консензуса на сједници те заједничке институције, веома штетна по републичке виталне интересе.
Тиме је одлучено да за Српску спорна одлука Предсједништва БиХ неће ступити на снагу.
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