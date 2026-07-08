Сутра славимо великог светитеља: Вјеровања каже да ове ствари треба урадити прије подне

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници сутра обиљежавају празник преподобног Давида Солунског, великог подвижника, чудотворца и човјека чија је вјера, према предању, била толико снажна да је чинио дјела која су задивила и цареве и обичан народ.
Вјерници вјерују да је ово дан када се посебно треба помолити за мир у дому, заштиту породице и снагу да се побједе страхови и искушења.
Његов живот био је испуњен молитвом, постом и потпуним предањем Богу, због чега га Црква и данас поштује као једног од великих светитеља раног хришћанства.
Преподобни Давид био је родом из Солуна. Умјесто лагодног живота, изабрао је пут одрицања и подвига. Најприје се настанио у скромној колиби под бадемовим дрветом у близини Солуна, гдје је године проводио у непрекидној молитви, посту и бдењу.
Касније је наставио своје подвиге у Тесалији, а његово име постајало је све познатије међу народом због мудрости, смирености и бројних чуда која су му приписивана.
Предање каже да се толико очистио духовним животом да је задобио велику благодат Божју.
Једно од најпознатијих предања говори да је преподобни Давид једном приликом узео ужарени жар у голу руку, на њега ставио тамјан и њиме окадио цара, не задобивши никакву повреду.
Присутни су остали запањени призором, а сам цар се, видевши ово чудо, поклонио светитељу до земље, схвативши да је пред њим човјек велике вјере и Божје милости.
Али то није било једино чудо које се везује за његово име.
Народ је записао да је једном младићу, за ког се вјеровало да га мучи зли дух, било довољно да приђе његовој келији. Младић је почео да виче како га "пржи огањ", а Давид га је само благословио кроз мали прозор своје келије и, према предању, демон је истог тренутка напустио несрећног младића.
Другом приликом пред њега су довели слијепу жену. Послије молитве и знака крста који је начинио над њом, жена је, како говори црквено предање, прогледала.
Због таквих догађаја многи су му долазили тражећи утеху, савет и молитву.
Мирно се упокојио око 540. године, оставивши иза себе пример живота посвећеног вјери, смирењу и љубави према Богу.
Сутрашњи празник везан је и за спомен чувене иконе Пресвете Богородице Одигитрије, једне од најпоштованијих икона у православљу.
Према црквеном предању, насликао ју је свети апостол и јеванђелист Лука, а сама Пресвета Богородица благословила је њен лик.
Икона је из Антиохије пренета у Јерусалим, а затим у Цариград, где ју је царица Евдокија поклонила Пулхерији.
Назив Одигитрија значи "Путевођа", јер се вјерује да управо Богородица води вјернике путем спасења.
Предање говори да су два слијепа човјека, вођена невидљивом руком Пресвете Богородице, стигла пред ову икону у Влахернској цркви, гдје су послије молитве прогледала. Од тада је Одигитрија постала симбол Божје помоћи свима који траже прави пут у животу.
У нашем народу вјерује се да сутрашњи дан треба започети у миру, без свађе, тешких ријечи и лоших мисли.
Обичај налаже да се оде у цркву, упали свијећа за здравље живих и покој душа преминулих, а затим у тишини упути молитва Светом Давиду Солунском. Стари су говорили да се на сутрашњи празник посебно треба молити за ослобађање од страха, злих мисли и непријатељства, јер је Свети Давид читав живот посветио борби против духовних искушења.
У појединим крајевима вјеровало се да је добро помирити се са особом са којом сте у свађи, опростити увреде и учинити неко добро дјело, јер се сматра да се тако из дома удаљава свако зло и призива Божји благослов.
Такође, савјетовало се да се у кући запали кандило или свијећа и да се бар неколико тренутака проведе у заједничкој породичној молитви.
"О преподобни оче Давиде, угодниче Божји, који си постом, молитвом и смирењем задобио благодат Господњу, моли Христа Бога да нам подари мир душе, здравље тела, снагу у искушењима и заштиту од сваког зла. Учврсти нас у вјери, сачувај наше домове и породице и измоли нам спасење. Амин."
За вјернике, сутрашњи празник није само подсјећање на једног великог светитеља, већ и прилика да застану, помоле се и подсете да су вјера, праштање и доброта вриједности које, према хришћанском учењу, имају највећу снагу. Зато многи управо сутра одлазе у храм, пале свијећу и моле се да из њиховог дома нестану страх, немир и свако зло, а да их на животном путу прате мир, здравље и Божји благослов.
(Она.рс)
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