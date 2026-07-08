Породица Новаковић из Прњавора развила успјешан агробизнис: Приноси одлични, пласман обезбијеђен

Аутор:Зорица Петковић
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Узгој краставаца у селу Доњи Вијачани код Прњавора показао се као успјешан агробизнис. Породица Новаковић тим послом бави се већ пет година, постиже изузетне резултате, одличан род и квалитет. Имају договорену сарадњу са прерађивачима, па са пласманом немају никаквих проблема. Ову вриједну седмочлану породицу посјетила је и наша екипа.
Далибор Новаковић из села Доњи Вијачани код Прњавора прије пет година почео је да узгаја краставце корнишоне. Иако је био скептичан на почетку, имао је уговорену производњу, а резултати- изузетан квалитет и све бољи приноси из године у годину, само се нижу.
Иза таквих резултата стоји рад, огромна љубав према селу и што је најважније – заједништво.
"Успијевамо са властитом радном снагом. Сад креће интензивна берба од 10. јула до 10. августа то је најјача берба краставаца корнишона. Добро је ово, плодна је ово земља само треба доста воде, хране, ђубрива", прича Далибор.
Само у једном дану ова вриједна седмочлана породица убере и до 100 килограма овог траженог поврћа.
"Није тежак посао, помажем мами и тати, устајем рано. Када мораш да устанеш? Око 7. И ко је најбољи берач међу вама? -Никола", прича Марко Новаковић, син.
Дјеца се на селу играју, али и стичу радне навике, имају слободу, а што је веома важно једу домаћу, здраву храну, прича мајка петоро дјеце Љубинка. Годинама је радила у граду, па сада са сигурношћу каже - на селу се више ради, али се и љепше живи.
"То изгледа много тешко, људи неће да раде, мисле да је то тешко. То је лак посао, опуштен, то је заправо најбоље. Кад одете на посао има и стреса, а овдје радите са својом слободом и вољом шта хоћете", каже Љубинка.
Посао почиње у зору и траје до осам сати, онда се наставља касније поподне и ради се до дубоко у ноћ. Новаковићи су набавили и машине које им умногоме олакшавају посао.
На имању породице Новаковић током сезоне убере се 7- 8 тона краставаца корнишона. Пласман је, кажу наши домаћини у потпуности обезбијеђен.
Уз краставце Новаковићи узгајају и кукуруз, а баве се и пчеларством. Свима који се двоуме, поручују - уколико имате парче земље, почните са неком производњом, све што је здраво и домаће наћи ће своју муштерију, а ви ћете остварити лијепе приносе и наравно, приходе.
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