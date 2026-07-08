У Бијељини у току постављање подземних каблова

Аутор:Сања Трифковић
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„Електро Бијељина“ ових дана ужурбано ради на постављању подземних каблови у дужини од око три и по километра. Задовољни крајњи корисници, смањење оптерећења мреже, квалитетнија и сигурнија испорука електричне енергије, а на првом мјесту безбједност, циљеви су овог великог пројекта.
"Једна од највећих инвестиција у посљедњих пет година ће обезбиједити сигурније напајање електричном енергијом. Ви, као што видите, стављамо подземни кабл, то из неколико углова ће поправити ситуацију. С једне стране имаћемо сигурније снабдијевање због могућности утицаја вјетра, утицаја неких спољних фактора, то је једна ствар сигурно. С друге стране остављамо простор за дугорочну инвестицију и дугорочно побољшање квалитета, остављамо простор за полагање оптичког кабла такође. Оно што можда неће бити видљиво на први поглед, али сигурно, једна од ствари коју ће грађани, то јесте људи на овом потезу одмах осјетити, то је да ћемо физички из њихових дворишта склонити, евентуално, неке објекте, неку, по наводним знацима, стуб, неку конструкцију, и то је оно што ће они видјети, али најважније од свега је безбједност", каже Бојан Савић, директор ОДС „Електро-Бијељина“.
Данима се ради како би се заокружио читав пројекат и да би био стављен у функцију. Бенефити од постављања подземних каблова вишеструки су, кажу у овом предузећу.
"Ради се о 35 киловолтном каблу. Укупна дужина овог кабла је неких три и по километра. Ова дионица коју данас смо урадили, завршили је од километар дужине. Значи настављамо, наравно, одмах даље то све. У наредном периоду, наредних мјесец дана, ако нас послужи вријеме, а ако не, мало више од мјесец дана ћемо завршити. Наши грађани, чији су плацеви испод тог постојећег далековода, добити могућност да своје плацеве користе за изградњу објеката. До сада, наравно, нисмо могли градити објекте испод далековода.Тако да молим за стрпљење. У наредних мјесец, мјесец и по дана требало би да завршимо", каже Милан Лукић, извршни директор за теренске операције ОДС „Електро-Бијељина“.
Радови би требали бити завршени у наредних нешто више од мјесец дана, а до тада из „Електро Бијељине“, упућују апел грађанима за стрпљење и разумијевање док се изводе радови.
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