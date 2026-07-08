Крај проблема са плаћањем алиментације: Дјеца у Српској више неће испаштати због несавјесних родитеља

Аутор:Лана Остојић
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Кренула је примјерна Закона о привременом издржавању дјеце у Републици Српској. Ново законско рјешење требало би да обезбиједи да дјеца више не остају без издржавања због родитеља који избјегавају плаћање алиментације.
Годинама су посљедице неплаћања алиментације највише осјећала дјеца. Иако им је право на издржавање било утврђено судом, често су без њега остајала због дуготрајних судских поступака. Нови закон доноси промјену – умјесто чекања на наплату од несавјесног родитеља новац ће исплаћивати Фонд за дјечију заштиту, а потом га наплатити од дужника.
"Када се одобри да се плаћа из фонда државе тај износ алиментације – други родитељ ће бити до краја живота тужен да мора да намири тај износ средстава према дјетету свом које је тада било малољетно", каже Ирена Јолџић, директор Центра за социјални рад Бањалука.
Да би се ово право остварило, неопходно је да постоји правоснажна судска пресуда у којој је одређен износ као обавеза издржавања од стране другог родитеља, као и рјешење о извршењу од надлежног суда.
"Многе недоумице сигурно ће се појављивати данас сутра, али по мени је закон доста добро дефинисан и добро уређен. Ја очекујем одређене недоумице као и за сваки закон, али мислим да ће добро функционисати. По мени је то неки сет закона који бисмо ми морали измијенити, али ево и ово је неко добро прелазно рјешење", каже Алекса Проле, адвокат.
Захтјев за привремено издржавање подноси се Фонду за дјечију заштиту. Износи до 15 одсто прошлогодишње просјечне нето плате у Републици Српској, али не може бити већи од износа који је већ утврђен судском одлуком. Исплата траје док родитељ не почне редовно да измирује своју обавезу.
"Право на привремено издржавање под условима прописаним законом траје све док дужник обавезе издржавања не почне извршавати обавезу давања издржавања најмање три мјесеца узастопно у износу утврђеном извршном исправом. Дијете има право на привремено издржавање најдуже до навршене 18. године живота", наводе из Министарства здравља и социјалне заштите.
Након исплате средстава држава ступа у правни положај повјериоца и потражује сва исплаћена средства, уз законску затезну камату и трошкове поступка. За наплату потраживања задужено је Правобранилаштво Републике Српске.
"До потпуног намирења потраживања од дужника обавезе издржавања,тражилац извршења може суду поднијети захтјев за одузимање путне исправе или примјену друге мјере које су прописане законом којим се уређује област издавања путних исправа", наводе из Фонда за дјечију заштиту Републике Српске.
Ново законско рјешење требало би да омогући да дјеца више не сносе посљедице неодговорности родитеља и дуготрајних судских поступака. Према подацима ресорног Министарства, пред судовима се сваке године покрене око стотину извршних поступака због неплаћања издржавања, а циљ закона је да право дјетета на издржавање буде заштићено без обзира на то да ли један од родитеља извршава своју законску обавезу.
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