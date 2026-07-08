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Драма у Палама: Полиција преговара са мушкарцем да сиђе с дрвета

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 20:04

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Драма у Палама: Полиција преговара са мушкарцем да сиђе с дрвета
Фото: SRNA

У мјесту Хан Дервента код Пала у току је преговарање са мушкарцем који се данас послије подне попео на дрво и не жели да сиђе, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

На терену су преговарачки тимови, полиција, ватрогасци и Хитна помоћ.

Како Срна незванично сазнаје, ријеч је о мушкарцу из Сарајева чији је нестанак пријављен прије неколико дана.

На лице мјеста су дошли и чланови породице.

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Тагови :

Пале

Дрво

Полиција

преговори

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