Драма у Палама: Полиција преговара са мушкарцем да сиђе с дрвета

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Хан Дервента код Пала у току је преговарање са мушкарцем који се данас послије подне попео на дрво и не жели да сиђе, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.
На терену су преговарачки тимови, полиција, ватрогасци и Хитна помоћ.
Како Срна незванично сазнаје, ријеч је о мушкарцу из Сарајева чији је нестанак пријављен прије неколико дана.
На лице мјеста су дошли и чланови породице.
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