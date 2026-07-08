Најстарији пензионер у ФБиХ има 103 године

Аутор:АТВ редакција
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Федерални завод за пензионо и инвалидско осигурање у својим евиденцијама тренутно има 33 корисника пензије старија од 100 година, док најстарији корисник пензије има 103 године живота.
“Према статистичким подацима, 7.998 корисника мировине има између 90 и 100 година живота, што свједочи да значајан број наших корисника припада генерацијама које су доживјеле дубоку животну доб”, саопштено је у сриједу из Федералног завода МИО/ПИО.
Најстарији корисник Федералног завода за МИО/ПИО, који данас има 103 године, припада генерацији рођеној прије више од једног вијека.
Међу готово осам хиљада корисника који имају између 90 и 100 година налазе се људи различитих занимања – учитељи, рудари, доктори, предузетник, службеници, пољопривредници и бројни други који су својим радом дали допринос развоју друштва.
(Фокус)
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