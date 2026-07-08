Туризам у Вишеграду може и мора боље

Аутор:Бојан Носовић
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Ћуприја, Андрићград, Дрина, Бања то је само дио онога што нуди Вишеград. Још више је потенцијала који нису уопште искориштени. Циљ надлежних је да Вишеград не буде само успутна станица за кафу, јер атракција има.
Вожња и крстарење Дрином једна је од највећих туристичких атракција у Вишеграду.
"У нашој понуди имамо више излета, имамо градски излет који траје 30 минута, обилазимо Андрићград, обилазимо лукове Ћуприје, види се кућа Иве Андрића гдје је он живио од своје друге до једанаесте године. Имамо излет од два сата до Старог брода,то је најатрактивнији излет укључена је локална вожња и идемо 15 километара низводно Дрином прођемо дио кањона и посјетимо музеј Стари Брод", каже Игор Вуковић, Вотер такси Вишеград.
Ова сезона је добро почела, али може то још боље кажу у Туристичкој организацији за АТВ. Израчунали су да ове године имају 6.000 ноћења више него прошле. Зна се десити да у Вишеграду нема слободног кревета што је још један од проблема.
"Велики број људи отвара апартмане и стварно има ту помака али нама треба један хотел нама треба да се заврши хотел у Андрићграду. Колико је ноћење у Вишеграду. Ја мислим да је у нашем хотелу око 90 марака са доручком", каже Јадранко Јањић, директор ТО Вишеград.
Апартмани су још повољнији. Највише је туриста из Србије сврате и странци.
"У хотелу сам се затекао, хотел код Ћуприје, Хотел Вишеград гдје смо у истом тренутку имали госте из Јапана, Кине, Русије, Њемачке, Велике Британије. Заиста лијеп призор да у истом тренутку имамо из свих дијелова свијета туристе", каже Младен Ђуревић, начелник Вишеграда.
Туристи у Вишеграду ускоро ће у понуди имати и отворени базен са термалном водом јер је према ријечима начелника тај пројекат на корак до реализације.
Вишеградском туризму наравно да значи и Бања Вилина Влас, а значиће и овај комплекс када су у питању смештајни капацитети. Ово су бунгалови ХЕ на Дрини и њихова санација и реконструкција је у токи.
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