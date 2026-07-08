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Јанковић: Вриједност обнове дионице Србац-Лакташи 19,7 милиона КМ

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АТВ редакција
08.07.2026 16:36

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Мирослав Јанковић, в.д. директора Путева Републике Српске
Фото: ATV

Вршилац дужности директора предузећа "Путеви Српске" Мирослав Јанковић рекао је данас у Српцу да је почетак рехабилитације дионице регионалног пута Србац–Разбој–Лакташи, у дужини од 30 километара и 400 метара, те вриједности 19.785.000 КМ, значајан пројекат за ову регију.

Јанковић је истакао да се обнова дионице у потпуности финансира средствима Владе Републике Српске и "Путева Републике Српске".

"Извођач радова је `МГ Минд` из Прњавора са роком од 24 мјесеца, међутим ми смо тај уговорени рок већ планирали да преполовимо и да наредне године у ово доба то све буде завршено", рекао је Јанковић у обраћању на свечаности поводом почетка пројекта.

Он је додао да ће на инсистирање локалне заједнице, чланова Владе и начелника општине Србац бити изграђен и кружни ток у центру општине, како би се повећала безбједност грађана.

Јанковић је напоменуо да је прије двије године завршена обнова пута од Српца до Прњавора и да се управо завршава пут од Српца до Дервенте.

Он је навео да су врло интензивни радови у овој регији, додајући да се са тим неће стати и да се у наредном периоду планира рехабилитација дионице Разбој–Топола.

"Тако да ће то бити све уоквирено у модерну саобраћајницу на срећу и задовољство свих грађана", поручио је Јанковић.

Свечаности поводом почетка рехабилитације дионице регионалног пута Лакташи-Србац у дужини од 30 километара, присуствовали су премијер Републике Српске Саво Минић, предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић, градоначелник Лакташа Мирослав Бојић и начелник општине Србац Млађан Драгосављевић.

Присуствовали су и представници Републике Српске у заједничким институцијама, као и представници политичког и јавног живота Српца и Лакташа, преноси Срна.

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Тагови :

Путеви Републике Српске

Мирослав Јанковић

Србац

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