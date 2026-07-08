Минић: Гради се транссрпска магистрала од Новог Града до Београда

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска улази у највећи инвестициони циклус, од Новог Града до Београда гради се транссрпска магистрала, рекао је данас у Српцу предсједник Владе Саво Минић на свечаности поводом почетка радова на рехабилитацији регионалног пута Лакташи - Србац /Разбој/.
"Све ово што се ради је улазак на ту магистралу", рекао је Минић у обраћању.
Истакао је да је Република Српска једно огромно градилиште, подсјетивши да је јуче на Сокоцу озваничен почетак изградње треће траке преко Романије, а да се сутра отварају још три или четири тендера у вези са рехабилитацијом путева.
"Сљедеће седмице креће велики пројекат рехабилитације магистралних путева од 350 километара плус 30 километара обилазница. Република Српска улази у највећи инвестициони циклус и могу рећи да сам поносан што сам дио тог тима", рекао је Минић.
Он је указао да је видљиво да је од Бањалуке до Добоја све живнуло и шта то подразумијева, те подсјетио на ријечи предсједника Милорада Додик да "великим путевима људи долазе, а оним малим одлазе".
Указао је да је Влада Републике Српске ту за сваког грађанина.
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