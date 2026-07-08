Вукановић вријеђао Остојића па избачен, обезбјеђење га јурило по сали

Аутор:АТВ редакција
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Бурно је данас било у НСРС, али не због расправе посланика него због сукоба Небојше Вукановића са скупштинским обезбјеђењем.
Лидер Листе за правду и ред се сукобио са Раданом Остојићем, министром рада и борачко-инвалидске заштите, током његове завршне ријечи. Због тога је реаговао предсједник НСРС Ненад Стевандић који је затражио удаљавање Вукановића из сале.
Након тога се лидер Листе за правду и ред сукобио са обезбјеђењем које је покушало да га одстрани из сале.
"Господину Вукановићу је раније оспорено учешће у тачки дневног реда, дошао је у салу и у току завршне ријечи вријеђао је господина Остојића. Није пријатно, али у НСРС ће владати ред. Зато постоји обезбјеђење и пословник. Ко хоће од себе да прави ово што ради господин Вукановић врата су му отворена, али ја ћу одржати ред", рекао је Стевандић након инцидента.
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