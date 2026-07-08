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Ружне сцене на црногорском приморју, Србин сјео да попије кафу, па побјеснио због реакције конобара

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 18:40

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Људи приказани док се купају у мору и сунчају на плажи.
Фото: Pexels

Црна Гора је многима омиљена дестинација за љетовање, а на друштвеним мрежама свакодневно се дијеле разна искуства са љетњег одмора.

Иако с једне стране неки власници локала и угоститељских објеката на црногорском приморју кажу да су незадовољни и љути на туристе јер не долазе у кафиће и ресторане већ углавном бораве на плажама на пешкирима, с друге стране поједини туристи су, судећи по коментарима након повратка са љетовања, незадовољни услугом угоститеља у комшилуку, преноси Блиц.

Милан К. каже да је био непријатно изненађен реакцијом конобара на једној познатој плажи у Будви када је сјео у кафић да попије кафу.

– Стигао сам на плажу око пет сати поподне. Требало је да сачекам дјевојку са друштвом да дође, па да сједнемо да поједемо нешто. За то вријеме сам хтио да попијем кафу и пиће да се освјежим мало јер је било претопло. Заузимам један сто на тераси за четворо јер чекам и њих и прилази ми конобар. Поручујем кафу и киселу воду за почетак – рекао је младић.

Побјеснио због реакције конобара

– Међутим, само што сам то изустио конобар ме сасјекао реченицом рекавши ми да не могу сам да сједим за столом и пијем кафу и пиће, већ да ако желим да останем ту морам одмах да поручим и храну јер велика је гужва и не исплати му се да мени то доноси док сједим сам, а можда већи број људи чека мјесто и хоће да поручи нешто више – открио је.

Туриста је казао да га је разбјеснила његова реакција и нељубазност и то што није чак ни дозволио да каже да чека друштво те да је зато баш ту сјео.

– Истог тренутка сам устао са столице и отишао. Не могу да вјерујем да се онако опходе према гостима. Толика нељубазност немам ријечи. Друштво је стигло послије двадесетак минута и на моје инсистирање отишли смо у други ресторан да једемо. Безобразлук, а онда се жале на туристе који не желе да изнајме лежаљке јер су прескупе па већина њих понесе пешкир и сунцобран и цијели дан ужива на плажи – закључио је.

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Тагови :

Љетовање

Црна Гора

годишњи одмор

Конобар

Плажа

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