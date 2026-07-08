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Од августа раст плата у јавном сектору у Српској

Аутор:

Милица Марјановић
08.07.2026 19:10

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Од првог августа веће плате требало би да добију запослени у јавним установама Републике Српске. Плате ће бити повећане за пет одсто, а за ту намјену из буџета је издвојено 47,8 милиона марака.

Министар финансија, Зора Видовић тврди да је ријеч о наставку политике раста примања, коју прате рекордне инвестиције вриједне 7,4 милијарде марака. Поручује да ће управо оне донијети нови привредни раст и бољи животни стандард грађана.

"Република Српска има велике инвестиције имаће у наредној години још веће јер смо 3 године били блокирани нисмо могли ништа да радимо, и све те инвестиције донијеће добро РС и наравно далеко бољи живот за сваког грађанина", каже Видовић.

Повећање плата није једина ставка ребаланса буџета. Новац је планиран и за веће пензије, борачка давања, здравство и социјалну заштиту, али и за повећање материнског додатка и личних инвалиднина.

У ПДП-у Републике Српске кажу да ће подржати повећање плата.

"Јесте повећање је нормално, и треба да буде и зато понављам гласаће сви али наши људи у здравству, учитељи наставници људи у управи заслужују много бољи живот овдје", рекао је Игор Црнадак.

У владајућој коалицији истичу да ће већа примања имати више од 56 хиљада запослених у јавном сектору.

"Дакле укупно, 47,8 милиона КМ, додатно издвајање за плате али ми у ребалансу имамо 118,4 милиона јер имамо више ових повећања који су били током читаве године, то све кад се сабере то је 118 милиона и тих 118 милиона ипак оно што треба рећи је да значи повећање и реалног и животног стандарда", рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.

"С обзиром да долази до поскупљења, Не бих рекла да је занемариво ни повећање од 5% и то није једино повећање оно већ траје у континуитету траје неколико година и у складу је са лимитом могућих задужења", каже Ранка Перић Ромић, посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске

Увећање од пет одсто добиће и запослени у области високог образовања и студентског стандарда, у области културе, припадници МУП-а, као и запослени у органима управе Републике Српске и у правосудним институцијама.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

повећање плата

Република Српска

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