"Ауто-пут од Београда до Бањалуке биће завршен у наредне четири године"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да би ауто-пут од Београда до Бањалуке требало да буде скроз завршен најкасније за четири године.
- Три до четири године, четири највише, захваљујући наравно и Србији. Србија нам је изашла у сусрет, тако што је предсједник /Александар/ Вучић рекао да гради ауто-пут од Кузмина до Раче, који треба да се заврши и да гради мост преко Саве на терет Србије. И то је завршено - рекао је Додик за Радио Београд.
Додао је да је Српска почела да гради трасу од Раче до Бијељине, у чему учествује и Србија, те да Српска финансира дионицу од Раче до Брчког, те од Брчког до Модриче.
Према његовим ријечима, остаје да се договори још коридор "Пет-це", јер ту ЕУ политички условљава Српску за средства.
- Дио од Добоја до Модриче је још увијек недоговорен - напоменуо је Додик.
Додик је рекао да би највише волио да нема никаквог граничног прелаза између Србије и Републике Српске, односно БиХ.
- Ако буде интегрисан, онда ћемо га срушити, да буде дезинтегрисан. Шта ће нам гранични прелаз са Србијом? Ја нисам илузиониста, једино природно рјешење је, ако је Њемачка могла деведесетих година да се уједини и каже `један народ – једна држава`, можемо и ми да кажемо. Ненормално је да живимо у БиХ - додао је он.
Додик је рекао да је БиХ, односно политичко муслиманско Сарајево, за Републику Српску сметња за све пројекте, те указао да је Српска до сада са Србијом могла да изгради хидроелектрану "Бук бијела" код Фоче, али је то политичко Сарајево спријечило, односно Уставни суд БиХ, одлуком три странца и два муслимана.
- Осим тога, 15 година чекамо да добијемо сагласност да испод Дрине неких 80 метара прође гасовод, да градимо гасовод према Бањалуци. Не можемо. Не можемо ни да изградимо аеродром Требиње јер нас Сарајево стално успорава - рекао је Додик.
Додик је упитао зашто не смије да каже да један народ, српски, заслужује једну државу на Балкану, те додао да Срби немају ниједног разлога да живе у БиХ са Бошњацима заједно, ни историјског, ни данашњег, ни будућег.
- Зашто се стално склањамо од те идеје? Зашто од ње бјежимо? Е зато ја нисам добар тип. Зато ме стално нешто забрањују. А зашто? Ово је немогуће. Ово што нас држе у Босни, то је немогуће - рекао је Додик.
Говорећи о вету српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић на одлуку Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за чување националних споменика, Додик је рекао да је то била важна борба.
Он је напоменуо је да је то питање регулисано Анексом осам Дејтонског споразума, те подсјетио да је 2016. године Младен Иванић пристао да се та комисија формира од људи из БиХ, без странаца, на годину дана, као пробни рок, али да то није продужено, па сада Денис Бећировић хоће поново да врати странце у ту комисију и да онда сва културна блага која је српски народ стварао кроз историју на овим просторима они прогласе као босанскохерцеговачко културно насљеђе.
- То је српско културно насљеђе. Ми не желимо да муслиманско насљеђе буде наше. Ако у Републици Српској има нешто што припада муслиманском културном насљеђу, ми прихватамо да је то њихово насљеђе. Међутим, они хоће да за српске манастире кажу да су босанскохерцеговачко насљеђе, као и све друго што је српско - рекао је Додик.
Он је истакао да је Жељка Цвијановић ставила вето јер су међународни фактори већ предложили своја нека имена за ту комисију, да поново одлучују шта је манастир, да ли је српски православни манастир културно-историјско насљеђе српског народа или је насљеђе БиХ.
- Ако на то пристанете, онда то више није српски манастир, него само још један корак до увођења такозване "босанске православне цркве". Зато се ми сваки дан боримо и зато кажемо да то не може. Не може се живјети са њима. Ево им Сарајево, шта год хоће, само макните се од нас - рекао је Додик.
Он је истакао да Република Српска од самог почетка није признавала Кристијана Шмита, јер је нелегалан и нелегитиман, те све што је радио сматра ништавним, као што сматра да је ништавно све што је радио било који високи представник.
Додик каже да је Кристијан Шмит дошао у БиХ да на други начин настави политику Адолфа Хитлера, те да Србима одузме право на имовину и да дефинитивно уруши Дејтонски споразум, као и да су се западњаци понашали у БиХ "као слонови у стакленој башти".
- Наравно, да су нам нанијели штету. То је разумљиво, али морају да разумију да Срби никада нису легли пред силом, увијек су се томе супротстављали - рекао је он, те додао да никада није пристао на састанак са Шмитом.
Додик је навео да су муслимани у БиХ некада имали подршку америчке администрације Џозефа Бајдена, али да је сва срећа да је на власт у САД дошао Доналд Трамп, тако да је Републици Српској сада нешто лакше, јер има могућност да говори и разговара са САД.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је са предсједником Србије Александром Вучићем договорио да за неколико седмица буде одржан састанак о убрзању реализације пројекта изградње меморијала у Доњој Градини.
Додик је навео да овај пројекат прати низ проблема.
"Управо сада имате ту фамозну комисију која је надлежна на нивоу БиХ. Она нас спречава у неким детаљима. Комисија сматра да то сада треба тамо преузети, минимилизирати, а Сребреницу подићи на највиши ниво", рекао је Додик.
Он је додао да је пресудом Хашког трибунала, коју Српска не поштује, речено да је у Сребреници погинуло 4.100 људи, а да је у УН полемика да нема правног основа за постојање Хашког трибунала.
"А ових 3.267 побијених /Срба/ по селима? То нико не гледа и нико не жели да примијети", рекао је Додик за Радио Београд.
Додик је нагласио да меморијал у Доњој Градини мора да буде монументалан, посебно јер Срби имају проблем са мјестима огромних страдања која су остала у Хрватској и у Федерацији БиХ.
"Ми желимо да се око Градине, и због тога смо нешто касније и промијенили пројектни задатак, интегришу та страдања – Шушњар код Санског Моста, Паг, Пребиловци... Да то све буде мјесто сјећања на страдање Срба", рекао је Додик.
Када је ријеч о односу са Србијом, Додик је указао да Српска и Србија имају право на специјалне односе и да то нико не може да им забрани, осим сами себи.
"Вучић је све то добро разумио. Прије Вучића су наши студенти третирани као странци, а када дођу болесници из Српске наш фонд је плаћао по тарифама за странце. Вучић је обезбиједио да то буде равноправно", рекао је Додик.
Он је навео да је Србија у свакој општини Српске изградила неки објекат, подигла вртић у Брчком, као и да је помогла изградњу дионице ауто-пута од Раче до Бијељине и у много чему другом.
Посебно је скренуо пажњу на заједничко обиљежавање значајних датума из историје, које, како је указао, наилази на негативне реакције, посебно у Хрватској.
"Они поново у Хрватској бјесне и поручују да би можда могли да успоставимо односе, када би се Србија одрекла концепта `велике Србије`. Чуј, а они су имали концепт `велике Хрватске`, који је само у Јасеновцу побио 500.000 Срба и никада га се нису у правом смислу одрекли. Стално гледамо Томпсона и друге", рекао је Додик.
Он је поручио да је то што Српска и Србија имају најтјешње односе природно, нормално и ником не би требало да смета.
"Ми то желимо. Ми желимо успјех Србији. Ми цијенимо све што је Вучић урадио, не само за Србију него и за нас. Вјерујемо да Србија живи своје најбоље вријеме, да има свој потенцијал за раст", рекао је Додик.
Он је указао да економија Србије значајно расте и да је продукт политике која је била несумњиво организована и добро осмишљена.
"Инфраструктурни развој Србије је видљив. Имате ону једну које се ја држим - малим и лошим путевима људи одлазе, а добрим путевима људи долазе. Према томе, Србија гради добре путеве за долазак људи", рекао је Додик.
Одговарајући на питање како гледа на наоружавање Србије, Додик је подсјетио да је Србија донијела своју војну стратегију у којој је рекла да ће бранити Србе ма гдје да се они налазе, те да је предсједник Вучић више пута поновио да Србија никада више неће дозволити да Срби прођу као што су прошли Срби у Крајини.
Он сматра да војни савези који су формирани у региону нису само усмјерени против Србије, већ и против Републике Српске.
"Видљиво је то. Рекли смо да је тај тројни пакт - антисрпски пакт и да није ништа друго. Због чега је формиран? Да није због Црногораца можда, Италијана", упитао је Додик, а преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч2
Република Српска
2 ч3
Најновије
19
15
19
10
19
08
19
04
18
59
Тренутно на програму