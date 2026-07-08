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Срамота у Српској: Отровао пашњак, комшији угинуле двије краве

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 19:08

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Крава
Фото: pexels/ Octavian Iordache

Основни суд у Требињу потврдио је оптужницу против 73-годишњег Р.И. из Невесиња, због сумње да је починио продужено кривично д‌јело загађивања хране и воде за исхрану, односно напајање животиња. Оптужени се терети да је у два наврата употријебио опасне токсичне супстанце и тиме нанио огромну материјалну штету свом суграђанину В.И.

Бендиокарб посуо по силажи

Према наводима оптужнице коју је подигло Окружно јавно тужилаштво у Требињу, први инцидент догодио се у ноћи између 22. и 23. септембра прошле године у мјесту Доњи Дрежањ.

Р.И. је осумњичен да је прашкасту материју плаве боје, која садржи токсичну супстанцу "бендиокарб", посуо по непокривеној силажи ускладиштеној на ливади иза породичне куће оштећеног фармера.

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Ријеч је о карбаматном пестициду који код животиња изазива тешке симптоме тровања, престанак дисања и смрт. Због ове контаминације, фармер је морао уништити комплетну силажу, ускладиштену на најлону димензија 15x6,9 метара, чиме му је причињена материјална штета од око 16.000 КМ.

Угинуле двије краве

Међутим, осумњичени се ту није зауставио. У оптужници се наводи да је 15. децембра 2025. године поново загадио посјед истог власника, користећи материју - "карбофуран". Он је ову шкодљиву супстанцу обликовао у 12 плавих кугли и разбацао их по ливади на којој је В.И. напасао двије краве и теле.

Након што су конзумирале контаминирану храну, на лицу мјеста су угинуле двије краве сименталке, старости двије и пет година, тешке 500 и 600 килограма. Вриједност сваког угинулог грла процијењена је на више од 5.000 КМ. Теле вриједности око 1.000 КМ, оштећени је пребацио са пашњака у стају и уз стручну помоћ ветеринара успио га спасити од угинућа.

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Тужилаштво терети Р.И. да је шкодљивим материјама намјерно загадио храну за животиње, довео у опасност њихов живот и здравље те проузроковао угинуће стоке. Из Окружног јавног тужилаштва у Требињу напомињу да се, у складу с принципом пресумпције невиности, свако сматра невиним за кривично д‌јело док се правоснажном судском пресудом не утврди његова кривица.

(Агроклуб.ба)

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Тагови :

крава

Тровање

Невесиње

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