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Минић о породици Брчић: Потребно одмах одреаговати

Аутор:

Марија Милановић
18.06.2026 11:31

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Саво Минић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић потврдио је за АТВ да ће Милош Брчић из Билеће, којем је након удара грома у невремену угинуло пет крава, добити хитну подршку за обнову сточног фонда.

„Министрица и ја смо јуче разговарали и то ће бити одмах одреаговано“, казао је Минић, односећи се на разговор са Анђелком Кузмић, министром пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Подсјећамо, Милошу Брчићу је гром убио пет крава, а штета је процијењена на око 30.000 КМ, што представља тежак ударац за породицу која се годинама бави сточарством и од тог рада обезбјеђује егзистенцију.

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Друштво

Гром му убио краве: Влада Српске помаже Милошу Брчићу

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Тагови :

Саво Минић

Милош Брчић

гром убио пет крава

Анђелка Кузмић

Влада Републике Српске

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