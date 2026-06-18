Минић о породици Брчић: Потребно одмах одреаговати

Аутор:Марија Милановић
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Предсједник Владе Републике Српске, Саво Минић потврдио је за АТВ да ће Милош Брчић из Билеће, којем је након удара грома у невремену угинуло пет крава, добити хитну подршку за обнову сточног фонда.
„Министрица и ја смо јуче разговарали и то ће бити одмах одреаговано“, казао је Минић, односећи се на разговор са Анђелком Кузмић, министром пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Подсјећамо, Милошу Брчићу је гром убио пет крава, а штета је процијењена на око 30.000 КМ, што представља тежак ударац за породицу која се годинама бави сточарством и од тог рада обезбјеђује егзистенцију.
Друштво
Гром му убио краве: Влада Српске помаже Милошу Брчићу
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