Сједница Владе Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сазвао је за данас, у 10.00 часова, 15. сједницу Владе Републике Српске.
Сједница ће се одржати са сљедећим приједлогом дневног реда:
1. Усвајање: 1) Записника са 14. сједнице Владе Републике Српске одржане 11. јуна 2026.
године 2) Записника са 11. телефонске сједнице Владе Републике Српске одржане 15. јуна 2026. године
2. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто пута и гасовода дионице Вукосавље– Брчко и Брчко– Рача , по хитном поступку
3. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто пута Бања Лука–Приједор, по хитном поступку
4. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице ауто пута „9. јануар“ Бања Лука– Добој, по хитном поступку
5. Разматрање Приједлога одлуке о измјени и допуни Одлуке о утврђивању општег интереса за
потпуну експропријацију непокретности у сврху изградње пута Рудо– Кула на десној обали ријеке Лим, општина Рудо,
6. Разматрање Приједлога рјешења којима се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода, постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подручју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница– Хан Пијесак са припадајућом инфраструктуром, дозвољава ступање у посјед непотпуно експроприсаних непокретности након коначности Рјешења о непотпуној експропријацији, РУГИПП, ПЈ Шековићи бр. 21.53/473 24/25, 21.53/473-68/26, 21.53/473-32/26, 21.53/473-55/26, 21.53/473-60/26, 21.53/473-59/26 и РУГИПП, ПЈ Власеница бр. 21.16/473-133/25, 21.53/473-166/25, 21.53/473-124/25, 21.53/473 206/25, 21.53/473-61/25, 21.53/473-69/25, 21.53/473-77/25 ( два рјешења) и 21.53/473-174/25
7. Разматрање Приједлога рјешења којима се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње ауто пута Бања Лука– Приједор дозвољава ступање у посјед експроприсаних некретнина након коначности Рјешења о потпуној експропријацији, РУГИПП, ПЈ Бањалука, бр.21.11/473-786/22, 21.11/473-365/22, 21.11/473-632/22
8. Разматрање Приједлога рјешења којима се Републици Српској као кориснику експропријације, а у сврху изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље– Брчко и Брчко– Рача, дозвољава ступање у посјед експроприсаних непокретности након коначности Рјешења о потпуној експропријацији, РУГИПП, ПЈ Станари број 21.73/473-4/23 и РУГИПП, ПЈ Пелагићево број 21.56/473-113/21
9. Разматрање Приједлога рјешења којим се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње површинског копа и експлоатације угља за потребе ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари, д.о.о. Станари дозвољава ступање у посјед експроприсаних некретнина након коначности Рјешења о потпуној експропријацији РУГИПП, ПЈ Станари број
21.73/473-4/26
10. Разматрање Приједлога уредбе o поступку додјеле подстицаја за улагања од посебног значаја
11. Разматрање Приједлога уредбе о регистру подстицаја у Републици Српској
12. Разматрање Информације о реализацији пројеката из средстава клириншког дуга, са Приједлогом закључка
13. Разматрање Информације о одобравању и употреби донаторских средстава Владе Републике Србије, са Приједлогом закључка
14. Разматрање Информације о Пројекту „Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској- ФАЗА II (WATSAN RS II)“, са Приједлогом закључка
15. Разматрање Информације о прикупљеним понудама и потребним финансијским средствима за обезбјеђивање позајмишта материјала за изградњу земљаних насипа и санацију клизишта на насипима на подручју Лијевча поље, Србачко-ножичке и Дубичке равни, са Приједлогом закључка
16. Разматрање Информације о обезбјеђењу финансијских средстава за реализацију пројекта „Технолошко унапређење и развој нових функционалности Пословног информационог система Фонда здравственог осигурања Републике Српске“, са Приједлогом закључка.
17. Разматрање Информације о изради Регистра надлежности јединица локалне самоуправе са Приједлогом закључка.
18. Разматрање Извјештаја о реализацији Акционог плана Владе Републике Српске за превенцију и борбу против тероризма 2023-2026. године за 2025. годину са Приједлогом закључка
19. Разматрање Извјештаја о пословању за 2025. годину и Извјештаја о извршењу програма инвестиција за 2025. годину Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, са Приједлогом закључка,
20. Разматрање Информације о иницијативи за оснивање и почетак рада Подручног одјељења
ЈУ Школе за основно музичко образовање, Источно Ново Сарајево на подручју општине Рогатица, са Приједлогом закључка.
21. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању услова за продужење рока на који је додијељена концесија за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Српске привредном друштву ДОО„ВИВагро“, Србац
22. Разматрање Приједлога одлуке о давању у закуп дијела непокретности у својини Републике Српске на подручју Града Добој површине 2000 m2 привредном друштву „CARGO VAGON“д.о.о. Добој
23. Разматрање Приједлога одлуке о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена,
24. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Статут о измјенама Статута Јавне установе Народно позориште Републике Српске.
25. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава ЈУ Ергела „Вучијак“ Прњавор у износу од 200.000,00 КМ
26. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава ЈУ Пољопривредно-прехрамбена
школа, Приједор у износу од 50.000,00 КМ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
27. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период од 1.1– 30.6.2026. године, у укупном износу од 128.834,17 КМ.
28. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за период од 1.1.– 30.6.2026. године, у укупном износу од 300.000,00 КМ.
29. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 1.1– 30.6.2026. године, у укупном износу од 11.000,00 КМ.
30. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина-шуме и шумског земљишта у својини Републике Српске за шуму и шумско земљиште у својини Александра Петковића из Хан Пијеска
31. Разматрање Приједлога рјешења о одобрењу реалокације средстава између институција правосуђа за период 1.1.- 30.6.2026. године у укупном износу од 88.500,00 КМ.
32. Разматрање Приједлога Мишљења о поднесеној Иницијативи број У-33/26 за покретање поступка оцјене уставности и законитости Одлуке о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, број: 88/25)
33. Разматрање Приједлога Мишљења о поднесеноj Иницијативи, број: У-61/26 за покретање поступка оцјене уставности Одлуке о најнижој плати у Републици Српској за 2026. годину („Службени гласник Републике Српске“, број 115/25)
34. Разматрање Приједлога одговора на посланичко питање
35. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
36. КАДРОВСКА ПИТАЊА
37. Разматрање Информације о захтјеву ЈУ Службени гласник Републике Српске за додјелу новчаних средстава у сврху развоја издавачке дјелатности, са Приједлогом закључка
38. Разматрање Информације у вези са захтјевом за исплату средстава гранта која припадају Српској демократској странци према Закону о финансирању политичких странака из буџета Републике, града и општине,са Приједлогом закључка
39. Разматрање Приједлога одлуке о осамдесет шестој емисији обвезница Републике Српске јавном понудом
40. Разматрање Приједлог одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитна задужења ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука,
41. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству управе и локалне самоуправе
42. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Канцеларији за међународну сарадњу Републике Српске
43. ТЕКУЋА ПИТАЊА
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