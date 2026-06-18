Српска креће у ширење безготовинског плаћања

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска биће институционални партнер у регионалном пројекту за безготовинско плаћање, а циљ је да се платни промет одвија лакше, брже, оперативније и са нижом цијеном, изјавила је данас министар финансија Републике Српске Зора Видовић.
Видовићева је након потписивања Меморандум о сарадњи у оквиру пројекта “Бољи начин иницијатива за безготовинско плаћање”, који суфинансирају Влада Њемачке, “Visa” и “Мастеркард”, оцијенила да ће овај пројекат донијети позитивне резултате и допринијети развоју Српске, пише Срна.
Она је навела да су циљеви подизање нивоа безготовинског платног промета, што ће смањити сиву зону и све послове на том плану учинити успјешнијим и јефтинијим.
– У том смислу упутили смо у Народну скупштину неколико закона чије усвајање очекујемо у јулу – рекла је Видовићева новинарима у Бањалуци, након потписивања Меморандума у просторијама Привредне коморе Републике Српске.
Предсједник Привредне коморе Српске Горан Рачић рекао је да ће Комора промовисати овај пројекат с циљем подизања конкурентности економије Српске јер крајни резултат треба да буду нижи трошкови за картично плаћање.
Он је навео да примјена дигиталних алата на овим просторима није на задовољавајућем нивоу и да у том смјеру имају амбицију да заједно са партнерима и Владом Српске развијају њихову примјену у економији.
– Очекујемо да ћемо путем овог пројекта знатно повећати примјену безготовинског плаћања у смислу смањења сиве економије, нижих трошкова и конкурентније републичке економије – рекао је Рачић.
Пројекат ће се имплементирати до краја 2028. године у сарадњи са Њемачким друштвом за мађународну сарадњу и Програмом за економску диверсификацију руралних подручја.
Овај пројекат усмјерен је на унапређење финансијске инклузије, промоцију електронског плаћања и развој ПОС инфраструктуре кроз информисање грађана, трговаца и малих и средњих предузећа о предностима дигиталних платних система.
Директор програма Владе Њемачке за подршку одрживом економском развоју и промоцији запошљавања у БиХ Јенс Елснер рекао је да треба повећати ниво дигиталног плаћања и олакшати га у Српској и БиХ.
Представник компаније “Visa” Бранка Гачина рекла је да је ово јако битна иницијатива јер може допринијети бољем пословању и развоју малих и средњих предузећа уколико она почну да користе систем дигиталног плаћања.
Представник “Мастеркарда” за тржиште БиХ, Србије и Црне Горе Јелена Сретеновић навела је да је ријеч о стратешком пројекту дигитилазије плаћања који доводи до бројних позитивних ефеката, економског просперитета, повећања јавних прихода, отварања нових радних мјеста и смањења сиве економије.
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